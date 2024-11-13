Росіяни просунулися в трьох областях. Як змінилася лінія фронту (карти боїв)

Тривають запеклі бої

Йде 994-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 12 листопада, до 22:00, на фронті сталося 156 бойових зіткнень. Росіяни просунулися у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся у Куп'янському районі Харківської області: біля Колісниківки, Лиману Першого та Синьківки. Також є просування росіян біля Пустинки на Донеччині, Новодарівки (Запорізька область), Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 12 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Там сталося 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше росіяни намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Покровському напрямку за неповну добу сталося 28 боїв. Ворог тиснув на наші позиції у напрямку населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. За попередніми даними, втрати ворога за неповну добу там склали 445 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено два танки, дві гармати, три автомобілі та три мотоцикли ворога, також пошкоджено ще два автомобілі та чотири мотоцикли.

Збільшили свою активність росіяни на Куп’янському напрямку. Там ворог 17 разів штурмував позиції українських військових у районах Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на середу, 13 листопада, росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Ракети увійшли у повітряний простір України близько 6:50.