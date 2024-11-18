По всій Україні оголошували повітряну тривогу: яка була загроза (оновлено)

Росіяни підняли повітря авіацію і вивели кораблі в море

У понеділок, 18 листопада, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу зльоту російських літаків МІГ-31К. Сигнал пролунав о 17:41.

Ці літаки є носіями гіперзвукових ракет "Кинжал". Згідно з картою повітряних тривог, вся Україна вкрилася "червоним" кольором, оскільки була загроза удару гіперзвуковими ракетами. Крім літаків, росіяни виводили в море кораблі і, ймовірно, підводні човни з ракетами "Калібр" на борту.

О 18:00 розпочався відбій тривоги.

За інформацією військового пабліка "Миколаївський Ваньок", літак-носій піднімався з аеродрому Саваслейка.

Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, російські війська запустили балістичні ракети у бік Одеси. Внаслідок обстрілу постраждали багатоповерховий житловий будинок, будинок університету та адміністративний будинок. Є загиблі та постраждалі: станом на 17:15 поранення отримали 47 людей, двом відірвало кінцівки. Ці люди перебувають у тяжкому стані — також до лікарні з пораненнями потрапили чотири дитини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 18 листопада Росія влучила балістикою по житловому будинку в Сумах. Є загиблі та постраждалі, зокрема діти.