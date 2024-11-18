Росія накопичила сотні ракет Х-101. Чим вони небезпечні (фото)

РФ продовжує їх виробляти

Російські військові накопичили декілька сотень крилатих ракет повітряного базування Х-101. Зокрема, ними вони били під час масованого удару по Україні 17 листопада.

Про це повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише 24 Канал. За його словами, станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил країни-окупанта перебуває близько 300 крилатих ракет Х-101.

Юсов наголосив, що РФ продовжує виробляти ці ракети. За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40–50 одиниць Х-101 щомісяця.

Що відомо про ракету Х-101

Ракета Х-101 – це стратегічна авіаційна дозвукові крилата повітряна ціль класу "повітря – земля". Росіяни взяли її на озброєння лише у 2013 році та "випробували" у Сирії.

Основні характеристики:

вага — приблизно 2 400 кг;

маса бойової частини — до 960 кг;

довжина — 7,4 метра;

максимальна дальність — від 3 тисяч до 5500 кілометрів (залежно від джерела);

швидкість ракети — до 720 км/год;

носії ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95 (до 6 ракет).

Особливістю ракети є непрогнозована траєкторія польоту. Тобто вона може змінити ціль навіть після запуску, на відміну від озброєння попередніх поколінь.

Варто зауважити, що це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж коштує ракета "Калібр".

За даними розвідки Великої Британії, росіяни оснастили ракету Х-101 другою боєголовкою (у НАТО її називають AS-23 KODIAK). Розвідники припускають, що остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 наполовину. Проте, за словами британських розвідників, росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати Україну.

Нагадаємо, 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.