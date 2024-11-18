По всей Украине объявляли воздушную тревогу: какая была угроза (обновлено)

Россияне подняли воздух авиацию и вывели корабли в море

В понедельник, 18 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы взлета российских самолетов МИГ-31К.

Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Согласно карте воздушных тревог, вся Украина покрылась "красным" цветом, поскольку была угроза удара гиперзвуковыми ракетами. Кроме самолетов, россияне выводили в море корабли и, вероятно, подлодки с ракетами "Калибр" на борту.

В 18.00 начался отбой тревоги.

По информации военного паблика "Николаевский Ванек", самолет-носитель поднимался с аэродрома Саваслейка.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, российские войска запустили баллистические ракеты в сторону Одессы. В результате обстрела пострадали многоэтажный жилой дом, дом университета и административный дом. Есть погибшие и пострадавшие: по состоянию на 17.15 ранения получили 47 человек, двоим оторвало конечности. Эти люди находятся в тяжелом состоянии — также в больницу с ранениями попали четыре ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 18 ноября Россия попала баллистикой по жилому дому в Сумах. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.