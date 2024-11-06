По всій Україні оголошували повітряну тривогу: що стало причиною

В небо піднявся носій МіГ

Повітряні Сили ЗСУ оголошували повітряну тривогу по всій території України. Сирени прозвучали о 14:10.

Причиною стало виявлення зльоту російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Під загрозою опинилися всі області України. Військові закликали населення перебувати в укриттях. Про загрозу повідомляли у Повітряних Силах ЗСУ.

О 14:34 оголосили про відбій повітряної тривоги. Загроза минула.

За інформацією війського пабліка "Миколаївський Ваньок", літак-носій піднявся з аеродрому Саваслейка. МіГ-31К здатен нести одну гіперзвукову ракету "Кинджал", дальність ураження якої сягає 2000 кілометрів.

Ракета Х-47М2 "Кинджал" розвиває швидкість до 12 тисяч кілометрів на годину. Боєприпас може маневрувати на всіх ділянках польоту, що ускладнює його перехоплення системами протиповітряної оборони.

Повітряні Сили наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. Рекомендовано перебувати в укритті до скасування сигналу тривоги.

Росіяни регулярно застосовують "Кинджали" для ударів по території України. Цей тип зброї використовується переважно для атак на важливі об'єкти інфраструктури, а також по мирному населенню України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пролунав потужний вибух. Проте тривогу не оголошували.