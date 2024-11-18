Вибухи у Москві, трагедія у Сумах та інша сторона дозволу на удари вглиб РФ: головне на ранок

Головні новини ранку 18 листопада

Ранок 18 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Трагедія у Сумах

Кількість постраждалих внаслідок російського удару балістичною ракетою по житловій багатоповерхівці у Сумах продовжує невблаганно зростати. Станом на 8:50 ранку, за даними ДСНС, відомо про 89 поранених. Із них 11 дітей. Загинули 11 людей, із них 2 дітей. Виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що без світла – частина Сум. Декілька лікарень працюють на генераторах після нічного удару по критичній інфраструктурі. На знак скорботи за загиблими у Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби. Йдеться про 18 та 19 листопада.

Удар по Москві

У ніч на 18 листопада дрони відвідали Москву. Потужний вибух було чутно близько 03:40 за московським часом. Від вибуху в будинках тремтіли шибки. Місцева влада вже поспішила заявити про нібито збиття.

"Як розповіли SHOT місцеві жителі, спочатку у небі було чути гучне гудіння, а потім у районі 3:40 пролунав потужний вибух. За словами очевидців, багато хто прокинувся від цього звуку, а в будинках затремтіли шибки… UPD: Ще один безпілотник, що летів на Москву, був збитий у Павлово-Посадському міському окрузі", — йдеться в одному із російських пабліків.

Удари по Росії

Рішення президента США Джозефа Байдена дозволити Україні бити російською територією ракетами ATACMS значно ускладнить життя новообраному президенту Дональду Трампу. Цей крок Байдена значно підвищує ставки у війні, яку Трамп обіцяв закінчити. Тепер новому лідеру США дуже складно просуватиме плани та ідеї примирення між Україною та РФ.

На думку журналістів, дозвіл на використання американських ракет по Росії можна назвати "досить провокаційним". З іншого боку, РФ значно ослаблена трьома роками війни, тому вона точно не готова до відкритої війни проти західних країн, чим загрожував Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни просунулися в Часовому Яру та на Курахово.