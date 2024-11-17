Росія поцілила балістикою по житловому будинку у Сумах, є загиблі та постраждалі (відео)

Володимир Зеленський вже відреагував на атаку РФ

У неділю, 17 листопада, у Сумах лунали вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили балістикою по житловому будинку, внаслідок цього є постраждалі та загиблі.

Про це повідомляє Сумська міська рада. Балістична ракета поцілила у густонаселений мікрорайон міста.

"І знову приліт у місті Суми у житловий будинок. Приліт балістики. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту. Далі повідомило", — заявив у відео виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.

На місці влучання працюють усі необхідні служби. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортає свою роботу.

Пізніше Артем Кобзар повідомив, що зафіксовано дуже великі пошкодження в житловому багатоквартирному будинку, багато людей поранено.

"Прилетіло в центр двору. Всі будинки навколо – без вікон. Зараз ДСНС та поліція проводить евакуацію постраждалих", – каже він.

Місцеві ЗМІ пишуть, що наразі відомо про 6 загиблих внаслідок атаки РФ по Сумах

Зауважимо, що вибух у Сумах чули близько 20:37. Тривогу у Сумській області було оголошено о 19:32, незадовго після попереднього вибуху. О 20:36 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.

За інформацією заступника міського голови Сум Станіслава Полякова, всі, кому треба місце переночувати, можуть підходити до садочка 9. Також автобусами розвозитимуть людей до місць ночівлі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по місту. Він заявив, що злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей.

"Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким", — пише він.

За інформацією Сумської обласної прокуратури станом на 22:40 год — серед 8 загиблих 2 дітей (9-річний хлопчик та 14-річна дівчина), за медичною допомогою звернулися 20 місцевих мешканців, з них 3 дітей.

"8 загиблих, серед яких 1 дитина, та 10 поранених унаслідок ракетного удару по густонаселеному житловому мікрорайону в м. Суми – розпочато розслідування. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одесити оговтуються після атаки РФ, яка сталась 17 листопада.