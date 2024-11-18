Світ наблизився до Третьої світової? Чи скасує Трамп рішення Байдена на удари вглиб Росії

Байден хоче встигнути допомогти Україні перед тим, як піти з посади президента США

Рішення президента США Джо Байдена про дозвіл Україні бити ракетами ATACMS територією Росії є довгоочікуваним, але водночас запізнілим.

Про це в інтерв’ю турецькому медіа TRT World розповів головний редактор сайту Телеграф Ярослав Жаренов. Він зазначив, що дозвіл Байдена на удари ATACMS є гарною новиною для України і додав, що Байден був більш ризикованим, ніж європейські партнери.

Водночас, ситуація на фронтах російсько-української війни продовжує бути напруженою. Оскільки Дональд Трамп заявляв про бажання посадити Москву та Київ за стіл переговорів до інавгурації, Джо Байден хоче встигнути допомогти Україні перед тим, як піти з посади президента США, зазначив Жаренов.

Українці хочуть зупинити війну, але Росія щодня завдає ударів, які спричиняють людські жертви. Путін не хоче зупиняти кровопролиття, заявив Жаренов.

"Можливо, цей крок з боку адміністрації Байдена допоможе нам стати сильнішим, отримати сильнішу позицію. І можливо, якщо будуть якісь переговори, наша позиція може бути сильнішою, ніж тепер", — наголосив журналіст.

Водночас Україна та інші країни опинилися на порозі нової світової війни. Іран, Північна Корея і, за деякими даними, Китай допомагали Росії в агресії проти України.

"У цьому конфлікті бере участь все більше нових країн. І я не думаю, що ми зможемо зупинити війну протягом одного-двох днів, як того хоче Трамп. А рішення Байдена змінює позицію інших європейських партнерів. Франція і Великобританія дадуть такий самий дозвіл Україні бити по Росії своєю зброєю", — заявив Жаренов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які цілі у Росії можуть вразити ракети ATACMS.