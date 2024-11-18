Усі народилися в Росії: що відомо про дітей Андрія Пальчевського

Політик має четверо дітей

Андрій Пальчевський — проросійський політик, бізнесмен, працював у Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Також певний час очолював партію "Перемога Пальчевського" та був телеведучим.

Водночас про дітей політика відомо небагато. "Телеграф" з'ясував, чим займаються нащадки політика.

Що відомо про дітей Андрія Пальчевського

Першою дружиною політика є жінка, на ім'я Олена. Вона народилась у Санкт-Петербурзі, а освіту здобувала в Москві. Жінка ще в 1998 році виїхала в Іспанію разом з їхніми двома дітьми — Андрієм і Анною.

У пресі писали, що Олена намагалась відсудити в Пальчевського половину майна. Проте жінці не вдалося це зробити, оскільки політик довів, що тривалий час не жив з дружиною. Адже розлучилися вони лише у 2012 році. Зараз жінці 63 роки, і вона володіє SPA-салоном у Барселоні.

Сину Андрію від першого шлюбу Пальчевського — зараз 39 років. Упродовж 6 років був співвласником торгівельного бізнесу у Москві. Разом з партнерами займався збутом продуктів і м'яса.

Згодом Андрій перебрався до Барселони, де почав працювати у сфері будівництва та продажу елітної нерухомості.

Доньці Пальчевського від першого шлюбу Анні — зараз 35 років. Політик розповідав в інтерв'ю, що вона працює у сфері будівництва літаків.

А от про другу дружину Пальчевського майже не має інформації. Вона народилась у Москві, але певний час жила з політиком у Києві. У подружжя з'явилось двоє дітей — Роман, якому зараз близько 19 років і Федір, якому — десь 16.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину оперного співака Володимира Гришка. Жінку не видно на публіці.