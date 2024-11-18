Все родились в России: что известно о детях Андрея Пальчевского

У политика четверо детей

Андрей Пальчевский – пророссийский политик, бизнесмен, работал в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова. Также некоторое время возглавлял партию "Победа Пальчевского" и был телеведущим.

В то же время о детях политика известно немного. "Телеграф" выяснил, чем занимаются потомки политика.

Что известно о детях Андрея Пальчевского

Первой женой политика женщина, по имени Елена. Она родилась в Санкт-Петербурге, а образование получала в Москве. Женщина еще в 1998 году уехала в Испанию вместе с их двумя детьми – Андреем и Анной.

В прессе писали, что Елена пыталась отсудить у Пальчевского половину имущества. Однако женщине не удалось это сделать, поскольку политик доказал, что долго не жил с женой. Ведь развелись они только в 2012 году. Сейчас женщине 63 года, и она владеет SPA-салоном в Барселоне.

Сыну Андрею от первого брака Пальчевского сейчас 39 лет. В течение 6 лет являлся совладельцем торгового бизнеса в Москве. Вместе с партнерами занимался сбытом продуктов и мяса.

Впоследствии Андрей перебрался в Барселону, где начал работать в сфере строительства и продаж элитной недвижимости.

Дочери Пальчевского от первого брака Анне — сейчас 35 лет. Политик рассказывал в интервью, что она работает в сфере строительства самолетов.

А вот о второй жене Пальчевского почти нет информации. Она родилась в Москве, но некоторое время жила с политиком в Киеве. У супругов появилось двое детей — Роман, которому сейчас около 19 лет и Федор, которому где-то 16.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене оперного певца Владимира Гришка. Женщину не видно на публике.