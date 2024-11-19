Чи мають право 16-річні юнаки не підписувати "згоду громадянина на військову службу" під час взяття на облік

ТЦК організовують проходження допризовниками ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби

Під час воєнного стану, як і у мирні часи українці мають дотримуватися правил військового обліку. Щороку у січні-березні, юнаки, яким цього року має виповнитися 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників в ТЦК та СП за місцем проживання.

Адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult розповіла, чи мають 16-річні юнаки при цьому підписувати "згоду громадянина на військову службу". Також вона пояснила, чи повинні вони заповнювати бланк соціального паспорта про родину.

Юрист зазначила, що у ТЦК організовують проходження допризовниками ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. Крім того, хлопці проходять професійно-психологічний відбір.

За його результатами:

надається оцінка психологічної придатності кандидатів до видів діяльності,

робиться прогноз успішності їх подальшої професійної діяльності під час проходження військової служби та виконання завдань за призначенням за відповідними психологічними методиками,

виноситься висновок про професійно-психологічну придатність кандидата, складається лист вивчення кандидата.

Бекало наголосила, що "формуляр засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно психологічного вивчення", є письмовою згодою на проведення таких психологічних досліджень. Проте він, за словами адвокатки, не затверджений жодним нормативно-правовим актом, зокрема Положеннями про приписку до призовних дільниць, положеннями про проходження ВЛК допризовниками (призовниками), зокрема й Інструкцією Міноборони з організації професійно-психологічного відбору у ЗСУ від 12.09.2022 № 272.

Цей формуляр також містить соціальний паспорт (ймовірно допризовника або призовника). Він був затверджений Методичними рекомендаціями т.в.о. першого заступника начальника Генштабу ЗСУ генерал-майором В.М. Назаровим у 2016 році.

В ньому потрібно вказати біографічні дані та сімейний стан, стан здоров’я, та так звані "фактори негативного впливу". Зокрема є такі питання: "чи працює дружина (зарплатня)", судимість, кредити. До негативних факторів також віднесені такі відомості як належність до релігійних організацій, вчення яких забороняє брати в руки зброю, пояснила юристка.

"Абсурдність змісту бланку соціального паспорту коментувати далі не варто, там все і так зрозуміло. Але, хочу зазначити що юнаки та їхні батьки, не мають обов’язку заповнювати такі відомості про себе та свою родину, враховуючи, що це лише методичні положення, які мають рекомендаційний характер", — резюмувала Бекало.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібен військово-обліковий документ для виїзду за кордон 16-річним хлопцям. Згідно з чинними нормами, обмеження на виїзд поширюються на чоловіків віком від 18 до 60 років.