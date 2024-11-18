Чи можуть мобілізувати чоловіка з гемороєм
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Все залежить від тяжкості хвороби
Наразі багато хвороб не є підставою для звільнення від мобілізації. До цього списку входить і геморой.
Оновлено перелік захворювань затверджений наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Так, із захворюваннями венозного апарату прямої кишки можуть призвати в армію
Цікаво, що раніше чоловіки, в яких була ця недуга, вважалися "обмежено придатними", однак з 4 травня 2024 року в Україні статус скасували. Тобто, чоловіка з гемороєм можуть визнати придатним або придатним до військової служби з певними обмеженнями. Все залежить від форми та тяжкості захворювання.
Усі форми геморою:
- Статус "придатний" – з рідкісними загостреннями при успішному лікуванні;
- Статус придатного для служби у тилу – з випаданням вузлів 2-3 стадії.
Нагадуємо, з якими захворюваннями не беруть до армії:
- тяжкі інфекційні захворювання — активний туберкульоз з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ за наявності ускладнень;
- хвороби органів дихання — особливо тяжкі форми астми та хронічні хвороби легенів зі значними порушеннями дихальної функції;
- шкірні захворювання — атопічний дерматит з ураженнями, герпетиформний дерматит і поширені форми звичайної пухирчатки;
- порушення кісткової системи — артропатії, хвороби суглобів і хребта, а також деформації, травми кінцівок, включаючи ампутацію кінцівок на будь-якому рівні;
- хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.
Також не підлягають мобілізації з захворюваннями: системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, крові та кровотворних органів.
Раніше "Телеграф" писав, чи беруть до армії з остеохондрозом. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.