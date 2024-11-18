Чи можуть мобілізувати чоловіка з гемороєм

Все залежить від тяжкості хвороби

Наразі багато хвороб не є підставою для звільнення від мобілізації. До цього списку входить і геморой.

Оновлено перелік захворювань затверджений наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Так, із захворюваннями венозного апарату прямої кишки можуть призвати в армію

Цікаво, що раніше чоловіки, в яких була ця недуга, вважалися "обмежено придатними", однак з 4 травня 2024 року в Україні статус скасували. Тобто, чоловіка з гемороєм можуть визнати придатним або придатним до військової служби з певними обмеженнями. Все залежить від форми та тяжкості захворювання.

Усі форми геморою:

Статус "придатний" – з рідкісними загостреннями при успішному лікуванні;

Статус придатного для служби у тилу – з випаданням вузлів 2-3 стадії.

Нагадуємо, з якими захворюваннями не беруть до армії:

тяжкі інфекційні захворювання — активний туберкульоз з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ за наявності ускладнень;

хвороби органів дихання — особливо тяжкі форми астми та хронічні хвороби легенів зі значними порушеннями дихальної функції;

шкірні захворювання — атопічний дерматит з ураженнями, герпетиформний дерматит і поширені форми звичайної пухирчатки;

порушення кісткової системи — артропатії, хвороби суглобів і хребта, а також деформації, травми кінцівок, включаючи ампутацію кінцівок на будь-якому рівні;

хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Також не підлягають мобілізації з захворюваннями: системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, крові та кровотворних органів .

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть до армії з остеохондрозом. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.