Чи потрібен військово-обліковий документ для виїзду за кордон 16-річним хлопцям

Юрист пояснила, чи потрібні додаткові документи

Під час воєнного стану та загальної мобілізації не всі чоловіки можуть виїхати з України. Однак це не стосується хлопців до 18 років.

Адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult пояснила, чи потрібен військово-обліковий документ для виїзду за кордон 16-річним юнакам. За її словами, неповнолітні хлопці можуть перетинати державний кордон безперешкодно.

Згідно з чинними нормами, обмеження на виїзд поширюються на чоловіків віком від 18 до 60 років. Також обов’язок мати при собі військово-обліковий документ під час перетину кордону стосується лише цієї категорії.

Тобто, 16-річні юнаки можуть виїжджати за межі України без надання додаткових документів, пов’язаних із військовим обліком, допоки не досягнуть повноліття.

Бекало уточнила, що ставати на військовий облік юнаки зобов’язані у 17 років. До цього часу жодних вимог щодо військово-облікових документів для них немає.

Нагадуємо, хто з чоловіків може виїхати за кордон. Таке право мають:

особи з інвалідністю – чоловіки з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

чоловіки, що самостійно виховують дітей – ті, хто має дитину до 18 років або виховує дитину з інвалідністю;

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю – чоловіки, що доглядають за близькими родичами з інвалідністю І або ІІ групи, або супроводжують їх за кордон;

батьки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання – за наявності відповідних документів;

опікуни людей з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я – за підтвердженням медичних установ;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти – за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки: близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

чоловіки-військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні – за наявності висновку про необхідність направлення на лікування та листа Міністерства охорони здоровʼя;

чоловіки, що постійно проживають за кордоном – за наявності штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання (у разі, якщо виїжджають вперше) або штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки або довідки про перебування особи на постійному консульському обліку у закордонній дипломатичній установі України.

Варто зазначити, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон під час воєнного стану. У серпні Кабінет міністрів затвердив нові правила перетину кордону для чоловіків призовного віку від 18 до 60 років.