Кому не доведеться проходити ВЛК у жовтні: це стосується не лише заброньованих

Ситуація інша з хлопцями, як тільки стають на облік

Відповідно до чинного законодавства України, всі військовозобов'язані громадяни мають обов'язково проходити військово-лікарську комісію. Це потрібно для визначення їхньої придатності до служби.

Проте урядова постанова Кабінету Міністрів №675 ввела нові норми, згідно з якими деякі категорії громадян звільнені від необхідності проходження медичного огляду.

Зокрема, не зобов'язані проходити ВЛК:

Чоловіки віком від 18 до 25 років , які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу.

, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу. Заброньовані громадяни , які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію.

, які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію. Особи, виключені з військового обліку. До цієї категорії належать громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені через стан здоров’я або засуджені за тяжкі злочини.

Натомість хлопці, які лише стають на військовий облік у рік виповнення 17 років, обов’язково повинні пройти ВЛК для визначення їхньої придатності до служби.

Нагадуємо, кому не обов'язково оновлювати свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. До цих категорій належать особи, які:

не є громадянами України;

за рішенням ВЛК мають статус "непридатний до військової служби";

не досягли граничного віку перебування в запасі;

не досягли повноліття;

старші за 60 років.

Чоловіки, які були зняті з військового обліку, також звільняються від необхідності звернення до ТЦК. Проте вони повинні мати при собі документ, який підтверджує цей статус. Якщо ж такого документа немає, необхідно звернутися до ТЦК для його отримання. В іншому випадку, під час перевірки документів, може бути вручена повістка для з'явлення до центру комплектування.

Додатково наголошується, що якщо особу виключили з обліку до 18 травня 2024 року, але дані про неї не були оновлені з того часу, необхідно здійснити повторне уточнення.

Не зобов'язані додатково оновлювати свої дані військовослужбовцям, які вже перебувають на військовому обліку під час проходження служби.

Також жінки, за винятком тих, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність, не повинні оновлювати свої дані.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. За власним бажанням мобілізуватися можуть не лише жінки.