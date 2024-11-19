Имеют ли право 16-летние юноши не подписывать "согласие гражданина на военную службу" при взятии на учет

ТЦК организуют прохождение допризывниками ВЛК для определения степени пригодности к военной службе

Во время военного положения, как и в мирные времена, украинцы должны соблюдать правила военного учета. Ежегодно в январе-марте юноши, которым в этом году должно исполниться 17 лет, подлежат взятию на военный учет призывников в ТЦК и СП по месту жительства.

Адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult рассказала, обязаны ли 16-летние парни при этом подписывать "согласие гражданина на военную службу". Также она объяснила, должны ли они заполнять бланк социального паспорта о семье.

Юрист отметила, что в ТЦК организуют прохождение допризывниками ВЛК для определения степени пригодности к военной службе. Кроме того, парни проходят профессионально психологический отбор.

По его результатам:

предоставляется оценка психологической пригодности кандидатов к видам деятельности,

делается прогноз успешности их дальнейшей профессиональной деятельности во время прохождения военной службы и выполнения задач по назначению по соответствующим психологическим методикам,

выносится заключение о профессионально-психологической пригодности кандидата, составляется письмо изучения кандидата.

Бекало подчеркнула, что "формуляр удостоверения согласия гражданина на военную службу по выполнению им мер профессионально психологического изучения" является письменным согласием на проведение таких психологических исследований. Однако он, по словам адвоката, не утвержден ни одним нормативно-правовым актом, в частности Положениями о приписке к призывным участкам, положениями о прохождении ВЛК допризывниками (призывниками), в том числе и Инструкцией Минобороны по организации профессионально-психологического отбора в ВСУ от 12.09.2222.

Этот формуляр также содержит социальный паспорт (вероятного допризывника или призывника). Он был утвержден Методическими рекомендациями в.и.о. первого заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-майором В.М. Назаровым в 2016 году.

В нем нужно указать биографические данные и семейное положение, состояние здоровья и так называемые "факторы негативного влияния". В частности, есть такие вопросы: "работает ли жена (зарплата)", судимость, кредиты. К негативным факторам также отнесены такие сведения как принадлежность религиозным организациям, учение которых запрещает брать в руки оружие, пояснила юрист.

"Абсурдность содержания бланка социального паспорта комментировать дальше не стоит, там все и так понятно. Но, хочу отметить, что юноши и их родители, не обязаны заполнять такие сведения о себе и своей семье, учитывая, что это лишь методические положения, которые носят рекомендательный характер", — резюмировала Бекало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужен ли военно-учетный документ для выезда за границу 16-летним парням. Согласно действующим нормам, ограничения на выезд распространяются на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.