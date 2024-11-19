Бійця ЗСУ, який самовільно залишив військову частину, залишили під вартою (відео)

Чоловікові може загрожувати до 12 років ув’язнення

У вівторок, 19 листопада, столичний апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, який оголосив публічно про самовільне залишення своєї військової частини. За його словами, він це зробив заради привернення уваги до питань демобілізації.

Чоловіка підозрюють у дезертирстві і йому може загрожувати багаторічне ув’язнення. Про це повідомляють у соцмережі учасники процесу, які підтримують бійця.

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського райсуду та залишив Сергія Гнездилова під вартою до 12 грудня. Військовослужбовця, який публічно заявив про СОЧ (самовільне залишення частини), також не відпустили під особисту поруку.

Підтримати Гнезділова прийшли його знайомі, журналісти, а також дружини військовослужбовців, які не перший рік перебувають в армії, зокрема на передовій. Вони вимагали від влади встановити точні терміни служби своїх родичів.

Сам військовослужбовець заявив про те, що йому загрожує до 12 років ув’язнення. "Це подяка за військову службу? Я півтора місяці на гауптвахті. Жодного допиту. До мене не приходять слідчі. Це все для того, щоб людина не могла говорити далі", — сказав Гнезділов під час засідання.

Підозрюваний також зазначив, що він готовий повернутися на службу, але зробить це лише в тому разі, якщо буде встановлено чіткі терміни мобілізації.

Зрештою Апеляційний суд Києва залишив Сергія Гнезділова під вартою до 12 грудня без права внесення застави. Клопотання про взяття військовослужбовця на поруки було відхилено.

Що відомо про справу Гнізділова

Сергій Гнездилов вступив добровольцем до лав ЗСУ за контрактом у 2019 році, брав участь у боях на сході України. Він був військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади і в 2024 році самовільно залишив свою військову частину після п’яти років служби.

Причиною він назвав відсутність чітких термінів військової служби. Більшість військових погодилася з ним щодо вирішення проблеми звільнення зі служби, але не підтримали його методи.

У жовтні київський райсуд узяв його під варту на два місяці – до 12 грудня. Про це клопотала прокуратура та просила, щоб за Гнезділова не вносили грошову заставу.

Водночас, сторона захисту просила відхилити клопотання, а після винесення вироку заявила про апеляцію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через велику кількість випадків відмови від виконання бойових завдань або самовільного залишення частини (СОЧ) бійцями Сил оборони України розгляд таких справ затягується. І від моменту правопорушення до покарання може пройти до року.