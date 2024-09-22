"Кріпацтво не скасували": боєць ЗСУ самовільно залишив військову частину, думка мережі розділилася

Військовослужбовець на фронті вже п’ять років

Військовослужбовець ЗСУ Сергій Гнезділов оголосив про те, що пішов у самовільне залишення військової частини. За його словами, він це робить задля привернення уваги до питань демобілізації.

Про це він повідомив у своєму Facebook. Військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади брав участь у бойових діях з 2019 року та каже, що зараз хоче звернути увагу українців та керівництва країни до питань демобілізації.

"Без термінів служби, без осяжного права на демобілізацію, приїджаючи в мирний тил, слухаючи суспільство доброволець починає розуміти, що кріпосне право не скасоване, а його — призначено винним та відповідальним", — написав він.

Він каже, що побачив, як у тилах можна зробити собі "обмежену придатність" за 2500 доларів чи повну непридатність за 5 тисяч. Також він розповів про те, як чоловіки одружуються з жінками з інвалідністю, розлучаються з дружинами, щоб оформити опікунство тощо.

"Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслю: бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації", — додав Гнезділов.

Пізніше він зазначив, що вже четверо слідчих почали зв’язуватися з його друзями та знайомими. Тому він закликав правоохоронців безпосередньо зв’язатися з ним.

"Якщо я зрадник, тому що пішов у СЗЧ — нехай держава мене покарає. Якщо я заборгував державі — нехай вона скаже, скільки років", — додав він.

Ситуація вже викликала обговорення у мережі. Наприклад, військовослужбовець та співзасновник "Демсокири" Віктор Трегубов написав, що не вірить у те, що вимоги Гнезділова реальні. Крім того, він сумнівається в тому, що примусово мобілізовані військовослужбовці просто не послідують його прикладу.

Блогер Серж Марко (Олексій Карпюк) зазначив, що розуміє суть проблеми, але не може підтримати такий вчинок, оскільки це веде до поразки.

Нардеп Мар’яна Безугла наголосила, що пропонувала обмежити службу 36 місяцями, проте цей документ відхилили.

Не стали мовчати інші користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, військовий психолог Андрій Козинчук раніше говорив, що згодом військові на передовій стають неефективними, проте демобілізації не буде.