Відкладене у часі покарання: комбат пояснив, коли боєць відповість за самоволку

Справи про СЗЧ є типовими і розглядаються максимум місяць, а потім починаються складнощі

Через велику кількість випадків відмови від виконання бойових завдань чи самовільного залишення частини (СЗЧ) бійцями Сил оборони України розгляд таких справ затягується. І від моменту правопорушення до покарання може минути до року.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

— Мені приходять документи військовослужбовців, які залишили місце служби ще у вересні-жовтні минулого року! Тобто строгість законів компенсувалася необов'язковістю їх виконання. Люди дивляться, що держава миттєво не реагує на правопорушення, і роблять для себе висновки: це можна робити й надалі. Адже відповідальність відтермінована у часі, а то й взагалі може не настати, — розповідає комбат.

За його словами, коли в самоволку військовослужбовці йдуть зі зброєю, це надзвичайна подія. Тому негайно вживають заходів, щоб якнайшвидше знайти таких бійців.

— Але СЧЗ без зброї це, якщо чесно, вже буденність. У цьому разі, відповідно до наказу Міноборони, якщо за три години не встановлено місцеперебування втікача, командир повідомляє Військову службу правопорядку, яка має долучитися до пошуків.

Також призначається службове розслідування, яке має тривати не більше місяця. Але зазвичай потрібно небагато часу, тому що справи типові. Після цього матеріали передають у Державне бюро розслідувань, яке має порушувати кримінальні справи й забезпечувати їх розгляд. А ось тут вже все відбувається дуже повільно.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт про послаблення кримінальної відповідальності за самоволку, здійснену вперше.