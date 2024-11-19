Бойца ВСУ, который самовольно покинул воинскую часть, оставили под стражей (видео)

Мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы

Во вторник, 19 ноября, столичный апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего Сергея Гнездилова, который объявил публично о самовольном оставлении своей военной части. По его словам, он это сделал ради привлечения внимания к вопросам демобилизации.

Мужчину подозревают в дезертирстве и ему может грозить многолетнее тюремное заключение. Об этом сообщают в соцсети участники процесса, которые поддерживают бойца.

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского райсуда и оставил Сергея Гнездилова под стражей до 12 декабря. Военнослужащего, который публично заявил о СОЧ (самовольное оставление части) также не отпустили под личное поручительство.

Поддержать Гнездилова пришли его знакомые, журналисты, а также жены военнослужащих, которые не первый год находятся в армии, в том числе, на передовой. Они потребовали от властей установить точные сроки службы для своих родственников.

Сам военнослужащий отметил, что ему грозит до 12 лет заключения. "Это благодарность за военную службу?Я полтора месяца на гауптвахте. Ни одного допроса. Ко мне не приходят следователи. Это все для того, чтобы человек не мог говорить дальше", — заявил Гнездилов.

Подозреваемый также отметил, что он готов вернуться на службу, но сделает это только в том случае, если будут установлены четкие сроки демобилизации.

В конечном итоге Апелляционный суд Киева оставил Сергея Гнездилова под стражей до 12 декабря без права внесения залога. Ходатайство о взятии военнослужащего на поруки было отклонено.

Что известно о деле Гнездилова

Сергей Гнездиловвступил добровольцем в ряды ВСУ по контракту в 2019 году, участвовал в боях на востоке Украины. Он был военнослужащим 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и в 2024 году самовольно покинул свою военную часть после пяти лет службы.

Причиной он назвал отсутствие четких сроков военной службы. Большая часть военных согласилась с ним по поводу решения проблемы увольнения со службы, но не поддержали его методы.

В октябре киевский райсуд взял его под стражу на два месяца — до 12 декабря. Об этом ходатайствовала прокуратура и просила, чтобы за Гнездилова не вносили денежный залог.

В то же время сторона защиты просила отклонить ходатайство, а после вынесения приговора заявила об апелляции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за большого количества случаев отказа от выполнения боевых задач или самовольного оставления части (СОЧ) бойцами Сил обороны Украины рассмотрение таких дел затягивается. И с момента правонарушения до наказания может пройти до года.