Путін готовий до переговорів з Києвом, але територіями не поступиться, - Reuters

Хоча відступати з деяких областей України ворожа армія може

Президент Росії Володимир Путін може погодитися на припинення вогню по лінії фронту, але вимагає від України відмови від НАТО. Армія РФ може відступити з частини територій, але хоче зберегти контроль над більшістю окупованих регіонів.

Про це повідомили у виданні Reuters, посилаючись на п'ять джерел, знайомих із думкою Кремля. У матеріалі йдеться, що Путін готовий обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але не хоче йти на серйозні територіальні поступки та вимагає від Києва відмовитися від амбіцій вступити в НАТО.

Як зазначає Reuters, Трамп, який заприсягся швидко припинити війну, повертається в Білий дім у момент посилення позицій Росії. Армія РФ просувається вперед найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року.

У першому докладному звіті про те, на що погодиться Путін у будь-якій угоді, укладеній за посередництва Трампа, п'ять нинішніх і колишніх російських чиновників заявили, що кремль може загалом погодитися на "заморожування" війни на лінії фронту.

За словами трьох співрозмовників агенція, може бути можливість для переговорів щодо точного розділу чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Хоча Москва стверджує, що ці чотири регіони повністю входять до складу Російської Федерації і захищені ядерною парасолькою країни, її сили на місцях контролюють 70-80% території, а близько 26 000 кв. км все ще утримують українські війська.

За словами двох чиновників, Росія також може бути готова відступити з відносно невеликих ділянок території, які вона утримує в Харківській і Миколаївській областях, на півночі та півдні України.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський назвав умови переговорів з Путіним та Трампом.