Война в Украине может завершиться в 2025 году. The Economist объясняет, что этому предшествует

Государство будет иметь гарантии безопасности

Уже в 2025 году война России против Украины может закончиться путём переговоров. Но государство должно принять утрату территорий.

Об этом пишет издание The Economist. Там отмечается, что 2025 может стать годом, когда боевые действия в основном завершатся.

"Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт угас. В Вашингтоне это будет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа", – говорится в материале.

The Economist считает, что Украине придется принять утрату части своей территории, то есть Крым и восточный Донбасс. Она должна иметь надежные гарантии безопасности, идеальными из которых является полноправное членство в НАТО.

"Пока будут продолжаться переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Несовершенный, но гораздо лучше, чем сейчас", – говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Владимир Путин готов обсудить соглашение о прекращении огня в Украине с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако он отвергает серьезные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от намерения вступить в НАТО.