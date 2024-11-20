Матиме наслідки: експерт з енергетики пояснив, як влада може економити світло

Населення ще не відчуває дискомфорту, каже аналітик

У разі проблем із виробництвом і розподілом електроенергії та нестачі енергоресурсу для потреб населення і промисловості, громадянам й індустрії можуть запровадити примусові обмеження. А за найгіршого сценарію вимикання світла в Україні можуть тривати до 20 годин на добу.

Про це "Телеграфу" пояснив директор ГО "Інституту енергетичних стратегій" Юрій Корольчук. Він розповів, що нинішній ситуації важливим є стан енергоблоків вітчизняних ТЕС і АЕС.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Відключення світла на 20 годин? Експерт розповів про диво минулої зими й дав прогноз для України".

– Можна покладати, звісно, надію на додаткові обмеження для великих споживачів – бізнесу та промисловості, що матиме свої наслідки. Так само й закликати до економії на побутовому рівні – це улюблена історія "Укренерго". Й люди, дійсно, можуть це робити, але поки ще не так холодно, будинки ще не промерзли, відповідно, люди не почали відчувати дискомфорт й не використовувати додаткові прилади для обігріву, – каже експерт з енергетичних питань.

За його словами, далі все буде залежати від того, що саме в енергосистемі буде в роботі, що можна буде залучити і в яких обсягах.

– Наприклад, ми не знаємо, скільки енергоблоків на АЕС працюватимуть. Ми всі бачили, що відбувається, коли одночасно виведені відразу кілька, як це було в липні цього роки під час планових ремонтів. Це були тривалі відключення, – нагадав Юрій Корольчук.

Крім того, каже він, все впирається у технічний стан блоків атомних і теплових електростанцій.

– Так само як і ГЕС, які відіграли колосальну роль в минулому опалювальному році, але відтоді вони також постраждали, тож не зможуть працювати на повну. Тому ці припущення про відключення 12-, а може й 20-годинні – це все може бути реалізовано. Можна, звісно, хмикати, посміюватися над цим, та є об'єктивні чинники, – підсумував директор ГО "Інституту енергетичних стратегій".

Нагадаємо, ексміністр енергетики Іван Плачков розповів "Телеграфу", що блекаути взимку можуть тривати до тижня і назвав три сценарії відключень.