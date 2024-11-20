Будет иметь последствия: эксперт по энергетике объяснил, как власти могут экономить свет

Население еще не испытывает дискомфорта, говорит аналитик

В случае проблем с производством и распределением электроэнергии и нехватки энергоресурса для нужд населения и промышленности гражданам и индустрии могут ввести принудительные ограничения. А при худшем сценарии отключения света в Украине могут длиться до 20 часов в сутки.

Об этом "Телеграфу" объяснил директор ОО "Института энергетических стратегий" Юрий Корольчук. Он рассказал, что в нынешней ситуации важно состояние энергоблоков отечественных ТЭС и АЭС.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Отключение света на 20 часов? Эксперт рассказал о чуде прошлой зимой и дал прогноз для Украины".

— Можно возлагать, конечно, надежду на дополнительные ограничения для крупных потребителей — бизнеса и промышленности, которые будут иметь свои последствия. Так же и призывать к экономии на бытовом уровне — это любимая история "Укрэнерго". И люди действительно могут это делать, но пока еще не так холодно, дома еще не промерзли, соответственно, люди не начали испытывать дискомфорт и не используют дополнительные приборы для обогрева, — говорит эксперт по энергетическим вопросам.

По его словам, дальше все будет зависеть от того, что именно в энергосистеме будет в работе, что можно будет привлечь и в каких объемах.

— Например, мы не знаем, сколько энергоблоков на АЭС будут работать. Мы все видели, что происходит, когда одновременно выведены сразу несколько, как это было в июле этого года во время плановых ремонтов. Это были длительные отключения, — напомнил Юрий Корольчук.

Кроме того, говорит он, все упирается в техническое состояние блоков атомных и тепловых электростанций.

— Равно как и ГЭС, которые сыграли колоссальную роль в прошлом отопительном году, но с тех пор они также пострадали, поэтому не смогут работать по полной. Поэтому эти предположения об отключениях 12-, а может и 20-часовых — все это может быть реализовано. Можно, конечно, хмыкать, посмеиваться над этим, но есть объективные факторы, — подытожил директор ГО "Институт энергетических стратегий".

Напомним, эксминистр энергетики Иван Плачков рассказал "Телеграфу", что блекауты зимой могут продолжаться до недели, и назвал три сценария отключений.