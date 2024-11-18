Навіть коли відновлять енергосистему? Скільки ще в Україні відключатимуть світло

Для відновлення енергосистеми знадобиться 3-4 дні

Графіки відключення світла, які ввели в Україні після масованого обстрілу РФ, найімовірніше, вводитимуться до кінця тижня, а може й довше. При цьому енергосистему полагодять набагато швидше.

Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, для відновлення енергосистеми знадобиться 3-4 дні, але відключення світла можуть бути і наступного тижня.

"Невідомо якою буде ситуація з імпортною електроенергією, але вона дуже дорога — вп’ятеро дорожча, ніж в Україні. Її закупівля — це прямі збитки для наших енергокомпаній. Тому тут треба відновити нашу генерацію, а треба говорити, що попадання були не лише в інфраструктуру "Укренерго", але й по нашій генерації, яка покриває пікові навантаження вранці та ввечері. Це може сформувати таку ситуацію, що ми можемо бути змушені продовжити відключення і на цьому тижні, і навіть на наступному", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі дуже важка ситуація після обстрілу. Люди без світла і вишиковуються в черзі за водою.