Світла в Україні може не бути до 20 годин взимку. Які області під особливою загрозою (карта)

Є кілька умов, які можуть призвести до такого сценарію

Цієї зими в Україні відключення електроенергії можуть досягати 20 годин на добу. Такий сценарій можливий, якщо температура опуститься нижче мінус 10 градусів, і при цьому росіяни виведуть з ладу АЕС.

Такий прогноз зробив Олександр Харченко, виконавчий директор Центру досліджень енергетики та радник українського уряду з питань енергетики. Про це пише Politico.

Це означає відсутність тепла у будинках, відсутність електроенергії на підприємствах, необхідних для ведення війни, а також те, що українці все більше залишатимуть країну у пошуках прихистку.

"Ми очікуємо… дуже сувору зиму", — сказав один високопосадовець США. "Люди помиратимуть у своїх будинках, тому що Росія виводить з ладу енергетичну інфраструктуру".

Видання також публікує карту України, на якій вказано області, що знаходяться під особливим ризиком цієї зими.

Водночас головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Геннадій Рябцев сказав, що лише наприкінці серпня Росія випустила понад 200 ракет та безпілотників з об’єктів електроенергетики України. Внаслідок потужності з виробництва електроенергії в країні скоротилися більш ніж на 9 гігаватів. Це вісім електростанцій та понад 800 об’єктів теплопостачання – всі вони виведені з експлуатації.

Рябцев вважає, що "найбільш реалістичний сценарій", з яким Україна може зіткнутися цієї зими, передбачає обмеження подачі електроенергії до промисловості та домогосподарства на 8–14 годин на добу.

"Російські удари, очевидно, продовжаться, і ніщо не може гарантувати захист нещодавно відновлених об’єктів від атак… через відсутність багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від чого залежатиме ситуація з електрикою взимку і чи Україна може пройти цей сезон без відключень.