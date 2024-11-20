Відключення світла на 20 годин? Експерт розповів про диво минулої зими й дав прогноз для України

Похолодання збільшить навантаження на енергосистему України, що потерпає від обстрілів

Поточний опалювальний сезон Україна проводитиме у надскладних умовах. Атаки ворога на енергосистему не припиняються, а темпи відновлення не встигають за руйнуваннями.

Як в результаті можуть розвиватися події, "Телеграфу" пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

На цьому тижні росіяни завдали черговий прицільний удар по енергетичній системі України (як електростанціях, так і підстанціях системи передачі енергії), що призвело до аварійних відключень. При цьому відновити пошкоджені об’єкти – справа не швидка, а поступове зниження температури повітря збільшуватиме споживання. Тож експерти сходяться на думці, що без відключень на постійній основі точно не обійдеться, але висловлюють різни думки щодо того, наскільки тривалими вони будуть. Розбіг від 4-6 годин до 12-20 на добу у найгіршому сценарії.

- Проблемне й найслабше місце в опалювальному сезоні наразі – саме електроенергія, бо є ще газ та інші аспекти, – наголосив в розмові з нашим виданням Юрій Корольчук, що очолює Інститут енергетичних стратегій. – Минулого року з відносно теплою зимою та ще в основній масі робочими тепловими електростанціями (ТЕС) система відносно впоралась. При цьому два періоди морозів – на початку грудня та на початку січня – ми пройшли чудом. Я в цьому випадку посилаюсь на слова головного диспетчера "Укренерго" Віталія Зайченка, який зазначав, що в цьому нам допоміг Бог та природа. Плюс гідроелектростанції зіграли колосальну роль минулого й позаминулого року в тому, щоб уникнути тривалих відключень, бо заливали більше води (йдеться про закачування на ГЕС води до верхньої водойми у період низького попиту на електроенергію, коли споживання зростає – вода скидається у нижню через агрегати, а вироблена електроенергія подається до енергосистеми – Авт.).

А якщо цього сезону будуть морози тривалий період, до того ж істотних пошкоджень зазнали ТЕС, як ми їх пройдемо? Звісно, з відключеннями. Минулого тижня вже підіймався хайп через введення "Укренерго" обмеження для бізнесу та промисловості. Це відбувалось в режимі погодження обсягів споживання. Тобто знають, що хтось споживає 1 млн кВт., й пропонують у вечірній, піковий період знизити цей показник до 800 тис. кВт. Звісно, я називаю умовні цифри. Так от, вже були обмеження, плюс ще трималась достатньо тепла погода, то ми ще не відчули поки істотної різниці. Але коли морози почнуться, то картина зміниться.

Можна покладати, звісно, надію на додаткові обмеження для великих споживачів – бізнесу та промисловості, що матиме свої наслідки. Так само й закликати до економії на побутовому рівні – це улюблена така історія "Укренерго" – також можна. Й люди, дійсно, можуть це робити, але поки ще не так холодно, будинки ще не промерзли, відповідно, люди не почали відчувати дискомфорт й не використовувати додаткові прилади для обігріву.

Далі все буде залежати від того, що в енергосистемі буде в роботі, що можна буде залучити й в яких обсягах. Наприклад, ми не знаємо, скільки енергоблоків на АЕС працюватимуть. Ми всі бачили, що відбувається, коли одночасно виведені відразу кілька, як це було в липні цього роки під час планових ремонтів. Це були тривалі відключення. Крім того, все впирається у технічний стан блоків як атомних, так і теплових електростанцій. Так само як і ГЕС, які відіграли колосальну роль в минулому опалювальному році, але відтоді вони також постраждали, тож не зможуть працювати на повну. Тому ці припущення про відключення 12, а може й 20-годинні – це все може бути реалізовано. Можна, звісно, хмикати, посміюватися над цим, та є об'єктивні чинники.

До цього ж окремо стоять ракетні удари, які не припиняються. Якщо, не дай Боже, будуть додатково якісь серйозні пошкодження, то звичайно це також матиме істотний вплив. Тому можна сказати в цілому, що однозначно ситуація більш напружена ніж торік, – резюмував експерт.

Як повідомляв "Телеграф", енергетика – один з пунктів, що міститься у Плані стійкості, представленому президентом України Володимиром Зеленським 19 листопада у ВР. Але про які саме заходи йдеться, наразі невідомо.