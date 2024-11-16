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Окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту: що кажуть у Міненерго

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
ЗАЕС Новина оновлена 16 листопада 2024, 10:31
ЗАЕС. Фото Колаж "Телеграфу"

Живлення станції здійснюється резервною лінією

У суботу, 16 листопада, внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької атомної електростанції, що перебуває під окупацією. Наразі станція з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією.

Про це повідомило Міністерство енергетики України. Там зазначають, якщо єдина працююча лінія вийде з ладу — на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут.

У Міністерстві підкреслили, що це може загрожувати розвитком аварії.

"Наші спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Лише повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію", — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго додали, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,13 метра. Запевняють, що цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадуємо, що на початку жовтня ЗАЕС теж була на межі блекауту через обстріл. Армія РФ атакувала магістральну підстанцію і знеструмили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

Наприкінці жовтня МАГАТЕ отримали інформацію, що на станції одна з імпульсних ліній частини допоміжних систем насосів циркуляційного контуру реактора протікає і потребує ремонту. Для цієї роботи тиск у першому контурі мав бути знижений до атмосферного рівня.

Після цього група МАГАТЕ відвідала блок 1, де стався інцидент. Невдовзі їй повідомили, що зварювальні роботи завершено, тривають рентгенографічні перевірки зварювальних швів.

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#Росія #ЗАЕС #Атака #Блекаут