Не "бутилочка" і не "коляска": як обрати правильні слова для батьківського лексикону

Як замінити поширені побутові назви дитячих речей на колоритні українські слова

Українська мова багата та колоритна, особливо коли йдеться про побутову лексику. Проте в повсякденному спілкуванні, зокрема серед батьків та породіль, досі побутують русизми.

Але їх можна легко замінити на автентичні українські слова. "Телеграф" розшукав чимало правильних відповідників.

Які русизми варто викинути з лексикону

Експерти порталу "Мова.ДНК нації" розповіли про правильні українські відповідники поширених побутових назв дитячих речей:

"Пустушка" замість "пустишка", а також дурник, мізюк, смочок, пипка;

замість "пустишка", а також дурник, мізюк, смочок, пипка; "Візок" замість "коляска", або візочок;

замість "коляска", або візочок; "Брязкальце" замість "погремушка", чи брязкало;

замість "погремушка", чи брязкало; "Лялька" замість "кукла";

замість "кукла"; "Пелюшка" замість "пельонка", або сповиток;

замість "пельонка", або сповиток; "Пляшечка" замість "бутилочка";

замість "бутилочка"; "Ліжечко" замість "кроватка".

Особливо цікавим є слово "колиска", яке має глибокий етимологічний зв'язок із дієсловом "колисати". У давнину колиски підвішували й гойдали, створюючи затишок і комфорт для немовлят.

Використовуючи автентичні українські слова, особливо для дитячих речей, ми не просто спілкуємося – ми зберігаємо та плекаємо багатство рідної мови. Кожне слово, яке ми обираємо у повсякденному спілкуванні, має значення для формування нашого майбутнього.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською шкільне приладдя. Це не "карандаш" і не "тєтрадка".