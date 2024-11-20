Рус

Не "бутилочка" і не "коляска": як обрати правильні слова для батьківського лексикону

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Речі для немовлят українською
Речі для немовлят українською. Фото Колаж "Телеграфу"

Як замінити поширені побутові назви дитячих речей на колоритні українські слова

Українська мова багата та колоритна, особливо коли йдеться про побутову лексику. Проте в повсякденному спілкуванні, зокрема серед батьків та породіль, досі побутують русизми.

Але їх можна легко замінити на автентичні українські слова. "Телеграф" розшукав чимало правильних відповідників.

Які русизми варто викинути з лексикону

Експерти порталу "Мова.ДНК нації" розповіли про правильні українські відповідники поширених побутових назв дитячих речей:

  • "Пустушка" замість "пустишка", а також дурник, мізюк, смочок, пипка;
  • "Візок" замість "коляска", або візочок;
  • "Брязкальце" замість "погремушка", чи брязкало;
  • "Лялька" замість "кукла";
  • "Пелюшка" замість "пельонка", або сповиток;
  • "Пляшечка" замість "бутилочка";
  • "Ліжечко" замість "кроватка".

Особливо цікавим є слово "колиска", яке має глибокий етимологічний зв'язок із дієсловом "колисати". У давнину колиски підвішували й гойдали, створюючи затишок і комфорт для немовлят.

Використовуючи автентичні українські слова, особливо для дитячих речей, ми не просто спілкуємося – ми зберігаємо та плекаємо багатство рідної мови. Кожне слово, яке ми обираємо у повсякденному спілкуванні, має значення для формування нашого майбутнього.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською шкільне приладдя. Це не "карандаш" і не "тєтрадка".

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#Українська мова #Правила #Мова