Не "бутилочка" і не "коляска": як обрати правильні слова для батьківського лексикону
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Як замінити поширені побутові назви дитячих речей на колоритні українські слова
Українська мова багата та колоритна, особливо коли йдеться про побутову лексику. Проте в повсякденному спілкуванні, зокрема серед батьків та породіль, досі побутують русизми.
Але їх можна легко замінити на автентичні українські слова. "Телеграф" розшукав чимало правильних відповідників.
Які русизми варто викинути з лексикону
Експерти порталу "Мова.ДНК нації" розповіли про правильні українські відповідники поширених побутових назв дитячих речей:
- "Пустушка" замість "пустишка", а також дурник, мізюк, смочок, пипка;
- "Візок" замість "коляска", або візочок;
- "Брязкальце" замість "погремушка", чи брязкало;
- "Лялька" замість "кукла";
- "Пелюшка" замість "пельонка", або сповиток;
- "Пляшечка" замість "бутилочка";
- "Ліжечко" замість "кроватка".
Особливо цікавим є слово "колиска", яке має глибокий етимологічний зв'язок із дієсловом "колисати". У давнину колиски підвішували й гойдали, створюючи затишок і комфорт для немовлят.
Використовуючи автентичні українські слова, особливо для дитячих речей, ми не просто спілкуємося – ми зберігаємо та плекаємо багатство рідної мови. Кожне слово, яке ми обираємо у повсякденному спілкуванні, має значення для формування нашого майбутнього.
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