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Не "бутылочка" и не "коляска": как выбрать правильные слова для родительского лексикона

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Вещи для младенцев на украинском
Вещи для младенцев на украинском. Фото Коллаж "Телеграфа"

Как заменить распространенные бытовые названия детских вещей колоритными украинскими словами

Украинский язык богатый и колоритный, особенно когда речь идет о бытовой лексике. Однако в повседневном общении, в частности среди родителей и рожениц, до сих пор бытуют русизмы.

Но их можно легко заменить аутентичными украинскими словами. "Телеграф" нашел немало правильных соответствий.

Какие русизмы следует выбросить из лексикона

Эксперты портала "Мова.ДНК нации" рассказали о правильных украинских соответствиях распространенных бытовых названий детских вещей:

  • "Пустушка" вместо "пустишка", а также "дурник", "мізюк", "смочок", "пипка";
  • "Візок" замість "коляска", или "візочок";
  • "Брязкальце" вместо "погремушка", или "брязкало";
  • "Лялька" вместо "кукла";
  • "Пелюшка" вместо"пельонка", или "сповиток";
  • "Пляшечка" вместо "бутылочка";
  • "Ліжечко" вместо "кроватка".

Особенно интересно слово "колиска", которое имеет глубокую этимологическую связь с глаголом "колисати". В древности "колиски" подвешивали и качали, создавая уют и комфорт для младенцев.

Используя аутентичные украинские слова, особенно для детских вещей, мы не просто общаемся – мы сохраняем и лелеем богатство родного языка. Каждое слово, которое мы выбираем в обыденном общении, имеет значение для формирования нашего будущего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украинским школьные принадлежности. Это не "карандаш" и не "тетрадка".

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