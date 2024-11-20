Не "бутылочка" и не "коляска": как выбрать правильные слова для родительского лексикона

Как заменить распространенные бытовые названия детских вещей колоритными украинскими словами

Украинский язык богатый и колоритный, особенно когда речь идет о бытовой лексике. Однако в повседневном общении, в частности среди родителей и рожениц, до сих пор бытуют русизмы.

Но их можно легко заменить аутентичными украинскими словами. "Телеграф" нашел немало правильных соответствий.

Какие русизмы следует выбросить из лексикона

Эксперты портала "Мова.ДНК нации" рассказали о правильных украинских соответствиях распространенных бытовых названий детских вещей:

"Пустушка" вместо "пустишка", а также "дурник", "мізюк", "смочок", "пипка";

вместо "пустишка", а также "дурник", "мізюк", "смочок", "пипка"; "Візок" замість "коляска", или "візочок";

замість "коляска", или "візочок"; "Брязкальце" вместо "погремушка", или "брязкало";

вместо "погремушка", или "брязкало"; "Лялька" вместо "кукла";

вместо "кукла"; "Пелюшка" вместо"пельонка", или "сповиток";

вместо"пельонка", или "сповиток"; "Пляшечка" вместо "бутылочка";

вместо "бутылочка"; "Ліжечко" вместо "кроватка".

Особенно интересно слово "колиска", которое имеет глубокую этимологическую связь с глаголом "колисати". В древности "колиски" подвешивали и качали, создавая уют и комфорт для младенцев.

Используя аутентичные украинские слова, особенно для детских вещей, мы не просто общаемся – мы сохраняем и лелеем богатство родного языка. Каждое слово, которое мы выбираем в обыденном общении, имеет значение для формирования нашего будущего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украинским школьные принадлежности. Это не "карандаш" и не "тетрадка".