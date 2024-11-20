Не "бутылочка" и не "коляска": как выбрать правильные слова для родительского лексикона
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Как заменить распространенные бытовые названия детских вещей колоритными украинскими словами
Украинский язык богатый и колоритный, особенно когда речь идет о бытовой лексике. Однако в повседневном общении, в частности среди родителей и рожениц, до сих пор бытуют русизмы.
Но их можно легко заменить аутентичными украинскими словами. "Телеграф" нашел немало правильных соответствий.
Какие русизмы следует выбросить из лексикона
Эксперты портала "Мова.ДНК нации" рассказали о правильных украинских соответствиях распространенных бытовых названий детских вещей:
- "Пустушка" вместо "пустишка", а также "дурник", "мізюк", "смочок", "пипка";
- "Візок" замість "коляска", или "візочок";
- "Брязкальце" вместо "погремушка", или "брязкало";
- "Лялька" вместо "кукла";
- "Пелюшка" вместо"пельонка", или "сповиток";
- "Пляшечка" вместо "бутылочка";
- "Ліжечко" вместо "кроватка".
Особенно интересно слово "колиска", которое имеет глубокую этимологическую связь с глаголом "колисати". В древности "колиски" подвешивали и качали, создавая уют и комфорт для младенцев.
Используя аутентичные украинские слова, особенно для детских вещей, мы не просто общаемся – мы сохраняем и лелеем богатство родного языка. Каждое слово, которое мы выбираем в обыденном общении, имеет значение для формирования нашего будущего.
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