Був лідером Помаранчевої революції: як змінився Віктор Ющенко за 20 років (фото)

Експрезидент продовжує з'являтися на публіці

У День гідності та свободи, який відзначають в Україні традиційно 21 листопада, згадують події Помаранчевої революції. Цього року виповнюється 20-та річниця першої масштабної акції протесту в Україні від початку незалежності.

"Телеграф" згадає, якими були події Помаранчевої революції та як тоді виглядав Віктор Ющенко.

Віктор Ющенко під час Помаранчевої революції

У 2004 році в Україні почалися президентські вибори. Основними претендентами на пост глави держави були самовисуванець, лідер опозиції Віктор Ющенко та тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович із Партії регіонів.

Фото: Getty Images

Під час президентської кампанії проти Ющенка використовувати брудні технологічні політтехнологічні методи, перекручуючи факти з його біографії. Були й маніпуляції на тему російської мови. Але найбільш скандальною стала спроба отруїти кандидата. Це сталося на вечері Ющенка із тодішнім головою СБУ Ігорем Смешком.

Під час отруєння використовували небезпечну речовину — діоксин. Як наслідок, політика ледве врятували в австрійській клініці. У нього залишилось спотворене обличчя, що нагадувало хлоракне. Інцидент так і залишився не розкритий правоохоронцями. А у Великій Британії навіть зняли фільм про отруєння політика під назвою "Ющенко: недосконале вбивство".

Фото: Getty Images

Так, під час першого туру президентських виборів перемогу отримав Ющенко, а вже під час другого — Янукович. Однак голосування відбувалося з порушеннями, які фіксували міжнародні спостерігачі.

Тож опозиція закликала усіх незгодних вийти на акцію протесту. Так, у центрі Києва почали з'являтися мітингувальники. Люди закликали визнати вибори нечинними та провести переголосування. Лідером руху став тодішній опозиціонер Віктор Ющенко, а події увійшли в історію під назвою Помаранчева революція.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ющенку вдалося виграти позов: Верховний Суд України визнав недійсними результати виборів другого туру. Тож відбулося повторне голосування: Ющенко набрав 51,99 % голосів виборців, а Янукович – 44,19 %.

Таким чином Ющенко став четвертим президентом України. Одним із його головних досягнень вважають відновлення історичної пам'яті. Тодішній президент ініціював відновлення важливих пам'яток, пов'язаних з козацтвом. А також під час президентства Ющенка Голодомор 32—33 років визнали геноцидом українського народу.

Фото: Getty Images

Ющенко вів переговори про Угоду про асоціацію з ЄС та отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Також намагався отримати Томос про автокефалію української церкви, але цьому завадив російський патріарх Олексій.

Де зараз і як виглядає Віктор Ющенко

Зараз Віктор Ющенко зосередився на громадсько-культурній діяльності. Він дає лекції, бере участь у дискусійних панелях та розвиває окремі музеї. Експрезидент проживає на Київщині, де має триповерховий будинок, власну пасіку, мінімузей та ферму.

Фото: Getty Images

У 2023 році колишній президент долучався до створення тризуба для монумента "Батьківщина-мати". Він брав участь у створенні макета. Також політик активно коментує події, які відбуваються в Україні, у своєму фейсбуці.

Фото з інстаграму Ющенка

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила відомого українського письменника Івана Франка. Вона розташована на Личаківському цвинтарі у Львові.