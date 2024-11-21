Был лидером Оранжевой революции: как изменился Виктор Ющенко за 20 лет (фото)

Экс-президент продолжает появляться на публике

В День достоинства и свободы, который отмечают в Украине традиционно 21 ноября, вспоминают события Оранжевой революции. В этом году исполняется 20-я годовщина первой масштабной акции протеста в Украине с начала независимости.

"Телеграф" вспомнит, какими были события Оранжевой революции и как тогда выглядел Виктор Ющенко.

Виктор Ющенко во время Оранжевой революции

В 2004 году на Украине начались президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства были самовыдвиженец, лидер оппозиции Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович из Партии регионов.

Фото: Getty Images

Во время президентской кампании против Ющенко использовать грязные технологические политтехнологические методы, извращая факты из его биографии. Были и манипуляции по теме русского языка. Но наиболее скандальной стала попытка отравить кандидата. Это произошло на ужине Ющенко с тогдашним главой СБУ Игорем Смешко.

Во время отравления использовали опасное вещество — диоксин. Как следствие, политика едва спасли в австрийской клинике. У него осталось обезображенное лицо, напоминающее хлоракне. Инцидент так и остался не раскрытым правоохранителями. А в Великобритании даже сняли фильм об отравлении политика под названием "Ющенко: несовершенное убийство".

Фото: Getty Images

Так, во время первого тура президентских выборов победу получил Ющенко, а уже во время второго — Янукович. Однако голосование проходило с нарушениями, которые фиксировали международные наблюдатели.

Так что оппозиция призвала всех несогласных выйти на акцию протеста. Так, в центре Киева начали появляться митингующие. Люди призвали признать выборы недействительными и провести переголосование. Лидером движения стал тогдашний оппозиционер Виктор Ющенко, а события вошли в историю под названием Оранжевая революция.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ющенко удалось выиграть иск: Верховный Суд признал недействительными результаты выборов второго тура. Так что состоялось повторное голосование: Ющенко набрал 51,99% голосов избирателей, а Янукович – 44,19%.

Таким образом, Ющенко стал четвертым президентом Украины. Одним из его главных достижений считается восстановление исторической памяти. Тогдашний президент инициировал восстановление важных памяток, связанных с казачеством. А также во время президентства Ющенко Голодомор 32—33 лет был признан геноцидом украинского народа.

Фото: Getty Images

Ющенко вел переговоры о Соглашении об ассоциации с ЕС и получении Плана действий по членству в НАТО. Также пытался получить Томос об автокефалии украинской церкви, но помешал этому российский патриарх Алексей.

Где сейчас и как выглядит Виктор Ющенко

Сейчас Виктор Ющенко сконцентрировался на общественно-культурной деятельности. Он дает лекции, участвует в дискуссионных панелях и развивает отдельные музеи. Экс-президент проживает в Киевской области, где имеет трехэтажный дом, собственную пасеку, мини-музей и ферму.

Фото: Getty Images

В 2023 году бывший президент приобщался к созданию трезубца для монумента "Родина-мать". Он участвовал в разработке макета. Также политик активно комментирует происходящие в Украине события в своем фейсбуке.

Фото из инстаграма Ющенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известного украинского писателя Ивана Франко. Она расположена на Лычаковском кладбище во Львове.