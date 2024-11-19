Рус

Реставрували спільно з поляками: як виглядає могила Івана Франка і де вона знаходиться (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Іван Франко помер 28 травня 1916 року
Іван Франко помер 28 травня 1916 року. Фото Колаж "Телеграф"

Як зараз виглядає місце поховання праху Івана Франка

Іван Франко — великий український письменник, поет, культурний та громадський діяч, який зробив величезний внесок у розвиток української культури, науки та боротьби за незалежність. Пам’ять Івана Франка увічнили на українських банкнотах у 20 гривень, а його ім’ям названо вулиці та установи по всій Україні.

Проте, не всі знають, де поховано Івана Франка і як виглядає його могила зараз. "Телеграф" розповість про все це.

Де поховано Івана Франка

Іван Франко народився у Нагуєвичах, тоді це була Австрійська імперія, а зараз територія Львівщини. Відповідно і поховано великого поета та прозаїка на історичній батьківщині — у Львові. Його могила з монументом знаходиться на вході на Личаківський цвинтар.

Відомо, що спочатку письменника поховали в чужому склепі родини Мотичинських, проте через 5 років труну з прахом Івана Франка, розпізнану за допомогою Ольги Роздольської, було перенесено в окрему могилу.

Іван Франко

Великий пам’ятник зі скульптурою каменяра на могилі Івана Франка на Личаківському цвинтарі у Львові було відкрито 28 травня 1933 року. Автор пам’ятника – український скульптор Сергій Литвиненко.

У 2015 році пам’ятник Івану Франку було відреставровано. До цієї справи приклалися не лише українці, а й поляки, які також шанують нашого великого поета. Кошти на реставрацію було виділено Міністерством культури України і фондом Національної спадщини Польщі в рамках українсько-польської програми "Збереження загальної культурної спадщини".

Іван Франко

Як зараз виглядає пам’ятник Івану Франку

Іван Франко могила
Іван Франко пам’ятник
Іван Франко

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшли похорони Володимира Левкіна і як виглядає могила. Біла труна потопає в квітах.

Теги:
#Пам'ятник #Личаківський цвинтар #Іван Франко