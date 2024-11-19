Реставрували спільно з поляками: як виглядає могила Івана Франка і де вона знаходиться (фото)

Як зараз виглядає місце поховання праху Івана Франка

Іван Франко — великий український письменник, поет, культурний та громадський діяч, який зробив величезний внесок у розвиток української культури, науки та боротьби за незалежність. Пам’ять Івана Франка увічнили на українських банкнотах у 20 гривень, а його ім’ям названо вулиці та установи по всій Україні.

Проте, не всі знають, де поховано Івана Франка і як виглядає його могила зараз. "Телеграф" розповість про все це.

Де поховано Івана Франка

Іван Франко народився у Нагуєвичах, тоді це була Австрійська імперія, а зараз територія Львівщини. Відповідно і поховано великого поета та прозаїка на історичній батьківщині — у Львові. Його могила з монументом знаходиться на вході на Личаківський цвинтар.

Відомо, що спочатку письменника поховали в чужому склепі родини Мотичинських, проте через 5 років труну з прахом Івана Франка, розпізнану за допомогою Ольги Роздольської, було перенесено в окрему могилу.

Великий пам’ятник зі скульптурою каменяра на могилі Івана Франка на Личаківському цвинтарі у Львові було відкрито 28 травня 1933 року. Автор пам’ятника – український скульптор Сергій Литвиненко.

У 2015 році пам’ятник Івану Франку було відреставровано. До цієї справи приклалися не лише українці, а й поляки, які також шанують нашого великого поета. Кошти на реставрацію було виділено Міністерством культури України і фондом Національної спадщини Польщі в рамках українсько-польської програми "Збереження загальної культурної спадщини".

Як зараз виглядає пам’ятник Івану Франку

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшли похорони Володимира Левкіна і як виглядає могила. Біла труна потопає в квітах.