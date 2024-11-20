Апартаменти майже за 27 мільйонів гривень: як виглядає квартира президента-втікача Януковича

Кілька років тому помешкання президента-втікача взяли в оренду

Віктор Янукович — одіозний президент України, який походить з Єнакієвого, що на Донеччині. Саме він давав вказівку розстрілювати учасників Євромайдану й вів проросійську політику. Чиновник проживав у заміській резиденції "Межигір'я", але у нього були ще одні апартаменти.

"Телеграф" розповість про квартиру, яку мав президент-втікач у Києві.

Квартира Віктора Януковича

До того як стати президентом України, Віктор Янукович придбав розкішні апартаменти на столичній Оболонській набережній. Саме у цьому помешканні політик і був прописаний.

Квартира має площу 240 квадратних метрів. Її вартість оцінюють у 27 мільйонів гривень. Журналісти розповідали, що у кімнатах побачили мармурову підлогу, ковані поруччя, різьблені двері, гіпсове ліплення. Також у помешканні є зала з каміном, лоджія, джакузі. А крани до сантехніки зроблені з бронзи, ніби позолочені.

Фото Євгена Солонини

Фото Євгена Солонини

Окрім цього, політик замовив до помешкання великий круглий стіл, стільці, шафи й полички в одному стилі. А ще Янукович подбав про автономний газовий котел. Водночас після втечі президента з країни, з квартири вивезли усі меблі, обрізали супутниковий кабель та познімали люстри.

Фото Євгена Солонини

Фото Євгена Солонини

Відколи Янукович втік з України, у квартирі ніхто не жив.Там з'явилась ерозія та облупилися стіни. Окрім цього, накопичилось 60 тисяч гривень боргу. Житло арештували через підозру політика у державній зраді.

У 2019 році у Національному агентстві з розшуку активів вирішили здавати майно президента-втікача в оренду. Вартість оцінили у 37 тисяч гривень у місяць. У приміщенні змінили вхідні двері та встановили систему сигналізації. Утім, хто орендував помешкання, загалу невідомо.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, де мешкала відома акторка Людмила Гурченко. Вона виросла в однокімнатній квартирі, але переїхала до Москви.