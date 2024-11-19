Був на війні та втратив ногу: що відомо про покійного чоловіка Ліни Костенко

Поетеса була заміжня двічі

Ліна Костенко — легендарна українська поетеса, письменниця, лауреатка Шевченківської премії, номінантка Нобелівської премії з літератури. Протягом останніх років діячка майже не відвідує публічні заходи. Востаннє вона з'являлась у Києві під час отримання звання "Почесний громадянин Києва". Водночас вірші поетеси продовжують лунати з уст сучасників.

"Телеграф" розкаже, що відомо про особисте життя поетеси.

Особисте життя Ліни Костенко

Ліна Костенко завжди відзначалась непересічним розумом, великим талантом до письменництва та особливою красою. Тож її особисте життя також було насиченим. Уперше вона вступила у шлюб з польським прозаїком Єжи-Ян Пахльовським. Вони разом навчалися у Московському літературному інституті імені Горького.

Фото з мережі

Однак шлюб творчих особистостей був нетривалим. А все тому, що Пахльовський бачив своє життя у Польщі, а Костенко — в Україні. Хоча у подружжя з'явилась донька Оксана. Зараз їй 68 років. Вона завідує кафедрою україністики в Римському університеті "Ла Сап'єнца".

Також, за чутками, поетеса мала стосунки з письменником і перекладачем Аркадієм Добровольським. У них була різниця у віці 20 років. Добровольський був одним із тих, хто створював сценарій до радянського фільму "Трактористи". Однак чоловік був одруженим і мав доньку, тому роман був "забороненим". Сама Ліна ніколи не підтверджувала цей зв'язок.

Фото: "Енциклопедія Сучасної України"

Удруге Костенко вийшла заміж за директора кіностудії імені Довженка Василя Цвіркунова. Вони познайомилися у 1963 році. Чоловік пройшов Другу світову війну та мав ампутацію ноги.

Фото з мережі

Фото: UA History

На той час Василь був одруженим і мав сина, однак вирішив бути з поетесою. Так, вони побралися й жили разом протягом 25 років. У шлюбі з'явився син Василь. Зараз йому 55 років, і чоловік працює програмістом у США. Натомість Цвіркунов помер у 2000 році від серцевої недостатності.

Окрім цього, поетесі приписували роман з відомим українським поетом Василем Симоненком. А поет Дмитро Павличко до кінця своїх днів зберігав коробку сірників, які придбав для Костенко у 50-х, щоб запалити їй сигарету. Однак підтвердження цих романів не було.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди зник популярний гурт 2000-х Green Grey. Артисти збирали стадіони та виступали на міжнародних майданчиках.