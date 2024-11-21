Рідкісна та дорога. Що відомо про ППО THAAD, яка може збивати міжконтинентальні ракети (фото)

Вони стоять на озброєнні лише двох країн

Після удару російською міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) заговорили про засоби ППО, які могли б протидіяти цьому виду озброєння. Одним з них називають американський протиракетний комплекс THAAD.

Що відомо про THAAD

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності від компанії Lockheed Martin Missiles and Space. Він призначений виключно для перехоплення балістичних ракет середньої та великої дальності (600–3000 км).

Створення THAAD було розпочато в 1992 році. Перші випробування почалися у 1995 році, став на озброєння у 1998 році. У січні 2006 року з компанією Lockheed Martin було укладено угоду на постачання перших 2 комплексів THAAD із 48 протиракетами до них.

У комплексі THAAD застосовано так звану концепцію "кінетичного перехоплення" — для ураження цілі використовується лише кінетична енергія апаратного блоку, окремої бойової частини він не має. Його ракета важить 900 кг, її довжина складає 6 метрів. Вона має швидкість 8,2 Маха та дальність польоту 200 км. Вартість ракети THAAD становить близько 90-100 мільйонів доларів. А вартість одного комплексу оцінюється у 2,3 мільярда доларів.

THAAD

Протиракета THAAD — одноступінчаста твердопаливна. Твердопаливний двигун розроблений компанією Pratt & Whitney. Неохолодна інфрачервона головка самонаведення, що працює в середньому (3,3 — 3,8 мкм) і дальньому (7 — 10 мкм) ділянках ІЧ-діапазону, командно-інерційна система управління.

Батарея THAAD складається з чотирьох основних компонентів: пускова установка, перехоплювач, радар і блок управління вогнем. Пускова установка встановлюється на вантажівці, здатна нести до восьми перехоплювачів.

THAAD

THAAD здійснив своє перше успішне перехоплення в бою у 2022 році в ОАЕ. До цього проводилися лише випробувальні пуски. Комплекс перебуває на озброєнні США та ОАЕ, проте вони тимчасово розміщені у Південній Кореї, Японії та Ізраїлі.

Різниця між THAAD та Patriot

Зенітні ракети MIM-104 Patriot спочатку були розроблені для перехоплення літаків на дальності до 100 км (варіант PAC-1). Ракети варіанта PAC-2, представлені в 1990 році, мають дальність 160 км і були розроблені також для перехоплення балістичних ракет малої дальності (мала дальність у разі балістичних ракет означає ракети з дальністю до 1000 км).

Стандартна та PAC-2 ракети Patriot мають довжину 5,3 та 5,8 метрів відповідно, боєголовки масою 91 кг та 84 кг, важать 900 кг. Їхня швидкість становить 3,5 Маха.

ЗРК Patriot може використовувати ракету PAC-3 Patriot, оптимізовану для протиракетної оборони. Ракета PAC-3 важить 315 кг та має боєголовку вагою 8,2 кг, але призначена для ураження цілей прямим попаданням. Дальність її дії становить 70 км по повітряним цілями та 20 км по балістичним ракетам. Максимальна швидкість становить 5 махів, що робить її гіперзвуковою.

Проте завдяки високій кінетичній енергії ракети комплекс THAAD може бути ефективніший проти балістичних ракет, ніж ЗРК Patriot варіантів PAC-1 і PAC-2. В теорії ракети PAC-3 Patriot також можуть збивати МБР.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, уранці Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. За даними ЗМІ, росіяни застосували проти України ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Найімовірніше, удар цією зброєю припав на місто Дніпро.