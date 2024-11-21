Вони накопичували їх десятки років: скільки міжконтинентальних ракет може мати Росія

РФ постійно вкладає величезні гроші в свій ВПК

У четвер, 21 листопада, Москва вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Аналітики підрахували, що на початку 2024 року Росія мала в своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного і морського базування.

При цьому дані про ракету РС-26 "Рубіж", якою, ймовірно, був атакований Дніпро, повністю відсутні. Про це повідомляє ресурс Defense Express.

На даний момент відомо, що на початок 2024 року РФ мала в своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного і морського базування.

Росіяни, на думку аналітиків, на початок цього року мали загалом 34 МБР типу РС-20 "Воєвода", 60 МБР типу РС-12М "Тополь-М", 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М", 180 МБР РС -24 "Ярс" у шахтному варіанті та 24 таких ракети у мобільному варіанті (з 2014 року), невідома кількість МБР "Сармат" та близько 8 ракет "Авангард".

Все перелічене вище — МБР наземного базування.

При цьому жодних даних про стратегічно-балістичну ракету РС-26 "Рубіж" немає.

Крім цього РФ має міжконтинентальні балістичні ракети морського базування. Їх налічується приблизно 192 штуки і вони можуть бути розміщені на 12 атомних підводних крейсерах.

З них 112 одиниць — це РСМ-56 (або Р-30) "Булава" та 80 одиниць — це РСМ-54 "Синьова".

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, вранці Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. За даними ЗМІ, росіяни застосували проти України ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Швидше за все, удар цією зброєю припав на місто Дніпро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав засади держполітики ядерного стримування. Зазначається, що тепер "ядерка" може бути застосована, зокрема, у разі достовірних даних про масовий запуск БПЛА та ракет до Росії.