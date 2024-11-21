Як врятуватися від ракети "Рубіж": професор з питань безпеки назвав ключові умови

Є низка вимог для укриттів, які збережуть життя

Врятуватися від вибуху бойової частини 50-тонної міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж", якою РФ у четвер, 21 листопада, вперше вдарила по Україні, можливо. Та для цього необхідні спеціальні укриття.

Про це "Телеграфу" розповів професор Олег Левченко, завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ (КПІ) ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, він зазначив, якими саме характеристики повинні мати сховища, які вбережуть ваше життя в разі такої загрози. І ні, для цього не потрібен протиядерний бункер.

Сучасні сховища мають складну інженерну структуру, здатну витримати потужні ракетні удари. Експерт наголошує на ключових параметрах захисних споруд.

Конструкційна міцність — перший пріоритет. Для цього використовують високоякісні залізобетонні конструкції з товщиною стін 120-150 см. Для захисту від потужних ракет перекриття мають становити 50-100 см. Додаткове армування сталевими плитами товщиною 1,5–3 см у комбінації із залізобетоном підвищує захисні властивості. Це має бути щонайменше сховище 3-го класу, яке захищає від тиску ударної хвилі до 200 кПа.

Важливі характеристики сховищ такого класу — багатофункціональність та автономність. У них мають бути передбачені місця для відпочинку, запаси продовольства та води на три доби, джерела автономного живлення.

Професор Левченко наголошує, що розташування сховищ має стратегічне значення. Перевага надається напівпідземним або підземним об'єктам. Обов'язкова наявність кількох входів та аварійних виходів для швидкої евакуації. Крім того, потрібна грамотна система герметизації, міцні вибухостійкі двері, джерела автономного живлення та оповіщення. Як і в кожному сховищі, потрібен мінімальний запас їжі та води, санвузли.

Як раніше повідомляв "Телеграф", РФ може застосувати нову зброю по Україні. Скільки є часу, щоб сховатися.