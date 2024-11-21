Запускали не з Уралу. Що приховує удар росіян міжконтинентальною ракетою

Про ракету росіян відомо дуже мало

У четвер, 21 листопада, Росія вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Це міг бути випробувальний пуск, який росіяни замаскували під бойовий.

Про це "Телеграфу" розповів військовий оглядач Денис Попович. На його думку, поки рано робити висновки щодо можливого застосування саме ракети РС-26 "Рубіж".

Експерт зазначив, що пуск ракети було здійснено з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ. Він пояснив, що МБР запускається по балістичній траєкторії з точки А в точку Б, а під час свого польоту вона фактично вилітає в космос

– Капустин Яр це саме полігон. Очевидно вони маскували випробувальний пуск під бойовий. РС-26 має [оголошену] дальність 6000 км, однак з Уралу запускати, щоб бити по Україні, то може бути далеченько, – каже Попович, натякаючи, що ракета може мати значно скромніші показники далекобійності.

За його словами, випробування проводять для того, щоб підтвердити характеристики ракети. Саме тому, на думку експерта, росіяни запускали її з полігону Капустин Яр.

– Для чого її запускати, якщо можна нас і звичайними ракетами кошмарити? Відповідно, це демонстрація готовності до ескалації, – додав аналітик.

Що відомо про ракету РС-26 "Рубіж"

Ракета є подальшим розвитком проєкту "Ярс" (РС-24 "Ярс") з новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони, який сам є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М". Її дальність — від 2 до 6 км.

На відміну від "Ярса", автономна пускова установка ракетного комплексу РС-26 суттєво легша (менш, як 80 тонн порівняно зі 120 тоннами у "Ярса").

Перший пуск ракети було здійснено 27 вересня 2011 року. Завершити роботи з неї планували до 2015 року з планом поставки її на озброєння у 2017 році. Проте у 2018 році її виключили із програми озброєння до 2027 року.

Точні характеристики РС-26 "Рубіж" залишаються невідомими. Якщо тільки ймовірні:

дальність: 6 000 км;

точність: 150 м;

стартова маса — 50 т;

маса бойової частини: 1,2 т (еквівалент трьох ракет "Іскандер-М").

Що відомо про полігон Капустин Яр

Це ракетний військовий полігон в північно-західній частині Астраханської області. Офіційна назва: 4-й Державний центральний міжвидовий полігон Російської Федерації. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет. Його площа становить близько 650 км², він розташований переважно в Росії, але займає також землі в межах Атирауської і Західно-Казахстанської областей Республіки Казахстан. Відстань від полігону до міста Дніпро становить майже 800 кілометрів.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, уранці Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. За даними ЗМІ, росіяни застосували проти України ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Найімовірніше, удар цією зброєю припав на місто Дніпро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав основи держполітики ядерного стримування. Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у випадку достовірних даних про масовий пуск БпЛА і ракет на Росію.