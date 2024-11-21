Міжконтинентальна ракета долетіла до Дніпра за 5 хвилин: за скільки долетить до Києва та чим її збивати

Відстань між Дніпром та полігоном напряму складає близько 800 км

Росія вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою — РС-26 "Рубіж". Час її підльоту до Дніпра склав всього 5 хвилин, а запускали зброю з Астраханської області.

Про це повідомляють телеграм-канали. Хоча офіційно військове керівництво це ніяк не прокоментувало.

У дописі також зазначалось, що ракета була випущена з полігону Капустін Яр. За даними Google карт, відстань між Дніпром та полігоном складає близько 800 км.

До Києва, який розташований на відстані приблизно 1120 км від полігону (по прямій), ракета долетить за 7 хвилин.

Збивати такі ракети можуть американські протиракетні комплекси рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

Йдеться про THAAD. Проте на жаль Україна не має такого озброєння.

Цей ракетний комплекс може перехоплювати цілі поза та всередині атмосфери. Система вміє бачити ціль на відстані до 1 тис.км. Висота перехоплення: 150, до 200 км. Вартість THAAD разом з обладнанням ~$3 млрд. Нещодавно США розмістили THAAD в Ізраїлі.

Додамо, що поки Україна шукає докази злочинних дій країни-агресорки, а люди по всьому місту збирають уламки цієї ракети, то в Росії намагаються приховати удар міжконтинентальною балістичною ракетою.