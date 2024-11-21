Редкая и дорогая. Что известно о ПВО THAAD, которая может сбивать межконтинентальные ракеты (фото)

Они стоят на вооружении только двух стран

После удара российской межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) заговорили о средствах ПВО, которые могли бы противодействовать этому виду вооружения. Одним из них называют американский противоракетный комплекс THAAD.

Что известно о THAAD

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности от компании Lockheed Martin Missiles and Space. Он предназначен исключительно для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности (600–3000 км).

Создание THAAD было начато в 1992 году. Первые испытания начались в 1995 году, стал на вооружение в 1998 году. В январе 2006 года с компанией Lockheed Martin было заключено соглашение о поставке первых 2 комплексов THAAD с 48 противоракетами к ним.

В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" — для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, отдельной боевой части он не имеет. Его ракета весит 900 кг, ее длина составляет 6 метров. Она имеет скорость 8,2 Маха и дальность полета 200 км. Стоимость ракеты THAAD составляет около 90-100 миллионов долларов. А стоимость одного комплекса оценивается в 2,3 миллиарда долларов.

THAAD

Противоракета THAAD — одноступенчатая твердотопливная. Твердотопливный двигатель разработан компанией Pratt & Whitney. Неохлаждающая инфракрасная головка самонаведения, работающая в среднем (3,3 – 3,8 мкм) и дальнем (7 – 10 мкм) участках ИК-диапазона, командно-инерционная система управления.

Батарея THAAD состоит из четырех основных компонентов: пусковая установка, перехватчик, радар и блок управления огнем. Пусковая установка устанавливается на грузовике, способном нести до восьми перехватчиков.

THAAD

THAAD осуществил свой первый успешный перехват в бою в 2022 году в ОАЭ. До этого производились только испытательные пуски. Комплекс находится на вооружении США и ОАЭ, но они временно размещены в Южной Корее, Японии и Израиле.

Разница между THAAD и Patriot

Зенитные ракеты MIM-104 Patriot изначально были разработаны для перехвата самолетов на дальности до 100 км (вариант PAC-1). Ракеты варианта PAC-2, представленные в 1990 году, имеют дальность 160 км и были разработаны также для перехвата баллистических ракет малой дальности (малая дальность при баллистических ракетах означает ракеты с дальностью до 1000 км).

Стандартная и PAC-2 ракета Patriot имеют длину 5,3 и 5,8 метров соответственно, боеголовки массой 91 кг и 84 кг, весят 900 кг. Их скорость составляет 3,5 Маха.

ЗРК Patriot может использовать ракету PAC-3 Patriot, оптимизированную для противоракетной обороны. Ракета PAC-3 весит 315 кг и имеет боеголовку весом 8,2 кг, но предназначена для поражения целей прямым попаданием в 70 км по воздушным целям и 20 км по баллистическим ракетам. Максимальная скорость составляет 5 махов, что делает ее гиперзвуковой.

Однако благодаря высокой кинетической энергии ракеты комплекс THAAD может быть более эффективным против баллистических ракет, чем ЗРК Patriot вариантов PAC-1 и PAC-2. В теории ракеты PAC-3 Patriot также могут сбивать МБР.

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным СМИ, россияне применили против Украины ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Скорее всего, удар этим оружием пришелся на город Днепр.