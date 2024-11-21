Що відомо про ракету "Орєшнік", якою Росія могла вдарити по Україні

Чи висловить міжнародна спільнота своє "занепокоєння"?

У четвер, 21 листопада, Росія вперше в світовій історії випробувала міжконтинентальну ракету, і одразу по цивільному населенні. Спочатку лунали заяви, що це була ракета "Рубіж", та згодом Путін повідомив, що використав проти нашої країни нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

Втім, дані про таку ракету або засекречені, або, ймовірно, її може і не існувати. Бо про неї інформації у відкритих джерелах не знайти. "Телеграф" вирішив запитати, що це за така таємнича ракета "Орєшнік", і в чому її особливості.

Генерал Ігор Романенко у коментарі нашим журналістам сказав: "Не важливо, як та ракета називається: Рубіж, Орєшнік чи навіть бегемот. Важливо розуміти, що у Путіна є одна мета: не стільки військова, як політична. Треба було показати нам, нашим союзникам, що потенційно страшне у них є".

Але ж про ракету "Рубіж" знали ще з 2008 року чи з 2011-го, нею постійно вихвалявся Путін під час парадів біля Кремля. А про цей "Орєшнік" інформації нуль. Чи можна казати, що російський президент просто бреше, і її просто не існує? Бо навряд чи стала б російська пропагандистська машина замовчувати таке досягнення як створення нової міжконтинентальної балістичної ракети.

На це генерал відповів так: "Зараз рано чітко говорити, що це за така ракета. Наші експерти збирають дані з уламків ракет, аби провести відповідні експертизи. Тоді можна буде казати щось".

Також "Телеграф" спробував дізнатися, чи висловить міжнародна спільнота своє "занепокоєння"? Бо ж випробування такої ракети на мирному населенні — це безпрецедентний крок. І громадськість висловлює побоювання, що до ядерного удару, яким так лякає Путін та його пропагандисти, залишається "один крок".

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко так прокоментував ситуацію: "Щодо ядерного удару — не думаю. Путін підіймає ставки, торгується. Сьогоднішній удар — для внутрішнього користування: бачите, що у нас є. І не більше. Штука дуже дорога, тому це не для широкого застосування, а для понтів".

Нагадаємо, Путін заявив, що "Орєшнік" нібито здатен атакувати цілі зі швидкістю 2-3 км за секунду, і жодна система ППО західних країн не може його перехопити. Він також додав, що застосування цієї ракети є "відповіддю" на плани США щодо розміщення ракет малої та середньої дальності.

Російський президент також заявив про наміри "заздалегідь пропонувати мирним жителям України та інших держав покинути небезпечну зону під час застосування цих ракет" і робити це "з гуманітарних міркувань, відкрито і публічно".

CNN повідомляє, що Росія має обмежену кількість таких експериментальних ракет. Проте точну цифру не називають. За даними американських джерел, США заздалегідь попередили Україну та інші країни про можливість їх застосування. Американські експерти зазначають, що Україна раніше витримувала атаки ракетами зі "значно більшими бойовими головками".

Раніше "Телеграф" писав, чому удар РФ по Україні міжконтинентальною ракетою унікальний. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України.