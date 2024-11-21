Что известно о ракете "Орешник", которой Россия могла ударить по Украине

Выскажет ли международное сообщество свою "обеспокоенность" ?

В четверг, 21 ноября, Россия впервые в мировой истории испытала межконтинентальную ракету и сразу по гражданскому населению. Сначала раздавались заявления, что это была ракета "Рубеж", а впоследствии Путин сообщил, что использовал против нашей страны новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Впрочем, данные о такой ракете либо засекречены, либо, возможно, ее может и не существовать. Ибо о ней информации в открытых источниках не найти. "Телеграф" решил спросить, что это за таинственная ракета "Орешник", и в чем ее особенности.

Генерал Игорь Романенко в комментарии нашим журналистам сказал: "Не важно, как эта ракета называется: Рубеж, Орешник или даже бегемот. Важно понимать, что у Путина есть одна цель: не столько военная, как политическая. Надо было показать нам, нашим союзникам, что потенциально страшное у них есть".

Но ведь о ракете "Рубеж" знали еще с 2008 года или с 2011-го, ею постоянно хвастался Путин во время парадов у Кремля. А об этом "Орешнике" информации ноль. Можно ли говорить, что российский президент просто лжет, и ее просто не существует? Потому что вряд ли стала бы российская пропагандистская машина замалчивать такое достижение как создание новой межконтинентальной баллистической ракеты.

На это генерал ответил так: "Сейчас рано четко говорить, что это за такая ракета. Наши эксперты собирают данные с обломков ракет, чтобы провести соответствующие экспертизы. Тогда можно будет говорить что-то".

Также "Телеграф" попытался узнать, выразит ли международное сообщество свое "беспокойство"? Ведь испытание такой ракеты на мирном населении – это беспрецедентный шаг. И общественность выражает опасение, что до ядерного удара, которым так пугает Путин и его пропагандисты, остается "один шаг".

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко так прокомментировал ситуацию: "О ядерном ударе — не думаю. Путин поднимает ставки, торгуется. Сегодняшний удар — для внутреннего пользования: видите, что у нас есть. И не больше. Штука очень дорогая, поэтому это не для широкого применения, а для понтов."

Напомним, Путин заявил, что "Орешник" якобы способен атаковать цели со скоростью 2-3 км в секунду, и ни одна система ПВО западных стран не может его перехватить. Он также добавил, что применение этой ракеты является "ответом" на планы США по размещению ракет малой и средней дальности.

Российский президент также заявил о намерениях "заранее предлагать мирным жителям Украины и других государств покинуть опасную зону во время применения этих ракет" и делать это "по гуманитарным соображениям, открыто и публично".

CNN сообщает, что Россия имеет ограниченное количество таких экспериментальных ракет. Однако точная цифра не называется. По данным американских источников, США предварительно предупредили Украину и другие страны о возможности их применения. Американские эксперты отмечают, что Украина ранее выдерживала атаки ракетами со "значительно большими боевыми головками".

Ранее "Телеграф" писал, почему удар РФ по Украине межконтинентальной ракетой уникален. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.