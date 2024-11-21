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"Сумнівалися в РФ даремно": Путін виступив зі зверненням після удару міжконтинентальною ракетою

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
ria.ru Новина оновлена 21 листопада 2024, 20:23

За його словами, конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по РФ

У четвер, 21 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян, у якому він назвав зброю, використану по Дніпра.

Путін також заявив, що Москва заздалегідь попереджатиме мирне населення України перед обстрілами. "Телеграф" зібрав основні тези глави Кремля.

  • 19 листопада 6 ракетами ATACMS і 21 листопада системами Storm Shadow було завдано ударів по об’єктах у Курській та Брянській областях.
  • Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де її було виготовлено, неможливо, це відомо.
  • Конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по Росії.
  • Президент РФ заявив, що застосування далекобійної зброї противником не може вплинути на перебіг "СВО".
  • Удару по "Південмашу" було завдано балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.
  • Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти об’єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об’єктів.
  • Застосування "Орєшніка" було відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності; у разі ескалації Росія відповість рішуче та дзеркально.
  • Існуючі системи ПРО, зокрема американські елементи в Європі, не зможуть перехоплювати такі ракети, як "Орєшнік".
  • Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям в Україні та громадянам інших дружніх держав залишити зони можливого ураження.
  • Хто сумнівається в тому, що Росія готова до будь-якого розвитку подій: даремно.

Нагадаємо, аналітики підрахували, що до початку 2024 року Росія мала у своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного і морського базування.

Теги:
#Ракети #Володимир Путін #Ліщина