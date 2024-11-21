За його словами, конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по РФ

У четвер, 21 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян, у якому він назвав зброю, використану по Дніпра.

Путін також заявив, що Москва заздалегідь попереджатиме мирне населення України перед обстрілами. "Телеграф" зібрав основні тези глави Кремля.

19 листопада 6 ракетами ATACMS і 21 листопада системами Storm Shadow було завдано ударів по об’єктах у Курській та Брянській областях.

Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де її було виготовлено, неможливо, це відомо.

Конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по Росії.

Президент РФ заявив, що застосування далекобійної зброї противником не може вплинути на перебіг "СВО".

Удару по "Південмашу" було завдано балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти об’єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об’єктів.

Застосування "Орєшніка" було відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності; у разі ескалації Росія відповість рішуче та дзеркально.

Існуючі системи ПРО, зокрема американські елементи в Європі, не зможуть перехоплювати такі ракети, як "Орєшнік".

Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям в Україні та громадянам інших дружніх держав залишити зони можливого ураження.

Хто сумнівається в тому, що Росія готова до будь-якого розвитку подій: даремно.

Нагадаємо, аналітики підрахували, що до початку 2024 року Росія мала у своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного і морського базування.