"Сумнівалися в РФ даремно": Путін виступив зі зверненням після удару міжконтинентальною ракетою
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За його словами, конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по РФ
У четвер, 21 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян, у якому він назвав зброю, використану по Дніпра.
Путін також заявив, що Москва заздалегідь попереджатиме мирне населення України перед обстрілами. "Телеграф" зібрав основні тези глави Кремля.
- 19 листопада 6 ракетами ATACMS і 21 листопада системами Storm Shadow було завдано ударів по об’єктах у Курській та Брянській областях.
- Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де її було виготовлено, неможливо, це відомо.
- Конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по Росії.
- Президент РФ заявив, що застосування далекобійної зброї противником не може вплинути на перебіг "СВО".
- Удару по "Південмашу" було завдано балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.
- Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти об’єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об’єктів.
- Застосування "Орєшніка" було відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності; у разі ескалації Росія відповість рішуче та дзеркально.
- Існуючі системи ПРО, зокрема американські елементи в Європі, не зможуть перехоплювати такі ракети, як "Орєшнік".
- Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям в Україні та громадянам інших дружніх держав залишити зони можливого ураження.
- Хто сумнівається в тому, що Росія готова до будь-якого розвитку подій: даремно.
Нагадаємо, аналітики підрахували, що до початку 2024 року Росія мала у своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного і морського базування.