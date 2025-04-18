Не лише Сумщина. Ще одна область отримала нового очільника

В Україні змінилося керівництво двох прифронтових областей

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня підписав укази про зміну керівництва у двох обласних військових адміністраціях.

Згідно з документами, опублікованими на офіційному сайті глави держави, нові очільники з'явилися у Сумській та Луганській областях.

Попередні керівники — Володимир Артюх та Артем Лисогор — були звільнені за власним бажанням після того, як подали відповідні заяви. На посаду голови Сумської ОВА призначено Олега Григорова, а Луганську ОВА очолив Олексій Харченко.

Уряд погодив звільнення обох посадовців ще 15 квітня. Зміна керівництва Сумської ОВА відбулася після того, як 13 квітня російські війська здійснили атаку на центр Сум. Після цього міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що саме Володимир Артюх ініціював захід для 117 бригади територіальної оборони у сумському конгрес-центрі. Однак Артюх спростував ці звинувачення, заявивши: "Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений".

Олег Григоров

Тепер керувати Сумською областю буде Олег Григоров, колишній міліціонер (пройшов шлях від слідчого до начальника управління).

Олексій Харченко

А новим очільником Луганської ОВА став Олексій Харченко. Він також має досвід державної служби, три вищі освіти та науковий ступінь доктора філософії. Працював у Державній прикордонній службі України, а з 2021 по 2023 роки у Державній інспекції архітектури та містобудування України, а з вересня 2024 року обіймав посаду начальника Сіверськодонецької міської військової адміністрації.

Олексій Харченко

Раніше "Телеграф" писав, куди Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна. ЗМІ вже писали про можливе призначення Костіна саме послом.