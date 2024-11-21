Вперше у світі? Чому удар РФ по Україні міжконтинентальною ракетою унікальний

Удар завдали по Дніпру

Першою країною у світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, стала Україна. Нею завдали удару по Дніпру 21 листопада.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України (СтратКом ЗСУ). Зазначається, що РФ пустила міжконтинентальну балістику з Астраханської області.

"Україна — перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, за даними видання Defence Express, 6 блоків з індивідуальним наведенням, які впали у Дніпрі, скоріш за все, не мали бойового заряду. Вони були лише імітаторами. Але річ у тому, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору, тому можуть завдавати чималої шкоди.

Водночас наразі невідомо, яка саме ракета була застосована проти України. Проте об'єктивно є лише декілька варіантів. Так, за словами видання, враховуючи відео з падінням окремих бойових блоків у Дніпрі, це могли бути РС-26 "Рубіж" або "Ярс". Технічно це дуже близькі ракети, і, скоріш за все, це був "Рубіж", який створений на базі "Ярса".

Нагадаємо, що збивати міжконтинентальні ракети може не так й багато комплексів, серед них американський THAAD.

Раніше "Телеграф" писав, що професор з питань безпеки назвав ключові умови того, як врятуватися від ракети "Рубіж".