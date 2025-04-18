Місто в Україні опинилось на межі повного відключення води

Прифронтове місто може опинитися в скрутній ситуації через борги

У місті Шахтарському (колишній Першотравенськ) на Дніпропетровщині ситуація наближається до критичної. В місті й так регулярні перебої з водою, а напередодні Шахтарське міське житлово-комунальне підприємство попередило, що воду можуть взагалі відключити на невизначений термін.

Причина банальна — містяни не сплачують за централізоване водопостачання, попри те, що тарифи залишились на рівні 24 лютого 2022 року. Наразі діють такі тарифи:

централізоване водопостачання 41,24 грн,

водовідведення — 16,86,

загальна вартість — 58,1 грн.

І навіть за такими тарифами на квітень 2025 року містяни заборгували МЖКП 50% оплати. Підприємство не може розрахуватися із постачальниками води та електроенергії та закликає негайно сплатити борг. В іншому випадку понад 20 тисяч мешканців залишаться без води.

Шахтарське знаходиться в приблизно 60 км від лінії фронту. Місто та інфраструктура вже не раз страждала через атаки російських військ. Міська влада намагається допомагати МЖКП з грошима, однак питання зростання тарифів тільки обговорювали в 2023 році.

"Телеграф" нагадує, що встановлення тарифу на водопостачання — повноваження міської влади та виконкомів громад там, де населення не доросло до 100 тисяч осіб. Тому в Рівному тариф і не підвищили, попри ризик подачі води по годинах — в цьому випадку рішення приймають централізовано на території України.