Місто в Україні опинилось на межі повного відключення води
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Прифронтове місто може опинитися в скрутній ситуації через борги
У місті Шахтарському (колишній Першотравенськ) на Дніпропетровщині ситуація наближається до критичної. В місті й так регулярні перебої з водою, а напередодні Шахтарське міське житлово-комунальне підприємство попередило, що воду можуть взагалі відключити на невизначений термін.
Причина банальна — містяни не сплачують за централізоване водопостачання, попри те, що тарифи залишились на рівні 24 лютого 2022 року. Наразі діють такі тарифи:
- централізоване водопостачання 41,24 грн,
- водовідведення — 16,86,
- загальна вартість — 58,1 грн.
І навіть за такими тарифами на квітень 2025 року містяни заборгували МЖКП 50% оплати. Підприємство не може розрахуватися із постачальниками води та електроенергії та закликає негайно сплатити борг. В іншому випадку понад 20 тисяч мешканців залишаться без води.
Шахтарське знаходиться в приблизно 60 км від лінії фронту. Місто та інфраструктура вже не раз страждала через атаки російських військ. Міська влада намагається допомагати МЖКП з грошима, однак питання зростання тарифів тільки обговорювали в 2023 році.
"Телеграф" нагадує, що встановлення тарифу на водопостачання — повноваження міської влади та виконкомів громад там, де населення не доросло до 100 тисяч осіб. Тому в Рівному тариф і не підвищили, попри ризик подачі води по годинах — в цьому випадку рішення приймають централізовано на території України.