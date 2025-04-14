Щоб не сталася біда: що не можна робити у Страсну п'ятницю 18 квітня

У цей день важливо тримати піст і не веселитися

Страсна п'ятниця є найскорботнішим днем протягом Великого посту, який має найсуворіші заборони. Віряни згадують про страшні муки Ісуса Христа на хресті та оплакують його загибель.

У Святому Письмі йдеться, що Ісуса Христа звинуватили у богохульстві та наказали стратити. Так наступного дня Сина Божого розіп'яли на хресті та піддавали мукам. У Страсну п'ятницю віряни згадують страждання Христа, співпереживають йому та багато моляться.

Коли Страсна п’ятниця 2025

У 2025 році Страсна п'ятниця припадає на 18 квітня як для християн східного, так і західного обрядів. Це передостанній день Великого посту, який передує Воскресінню Христовому.

Традиції Страсної п’ятниці

У цей день віряни йдуть до храму, де навколішки рухаються до Плащаниці. Там вони багато моляться, каються у гріхах і згадують муки Христа. Також у церквах проводять спеціальні служби.

День треба провести з рідними та близькими у тиші. Важливо не піддаватися земним спокусам і тримати фокус уваги на пожертві Ісуса Христа для збереження людства. Християни згадують, як його вели на Голгофу, принижували та катували. Попри це, Ісус пройшов цей шлях, аби очистити людей від гріхів.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Заборонено пекти паски та фарбувати яйця. Це треба робити у четвер або суботу протягом Великого посту.

Не можна працювати на землі та виконувати важку фізичну роботу.

У Страсну п'ятницю віряни відмовляються від їжі або харчуються скромно.

Не можна сваритися, злитися, кричати та пліткувати.

Заборонено розважатися, зловживати телефоном, слухати музику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити у Чистий четвер. Є речі, від яких варто відмовитися.