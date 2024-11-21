Путін назвав зброю, якою Росія вдарила по Дніпру

Путін підтвердив, що Росія цілеспрямовано била по Дніпру

Російський президент Володимир Путін назвав зброю, якою його армія завдала масованого удару по Дніпру 21 листопада.

Про це він заявив у своєму зверненні до росіян. За словами Путіна, було застосовано новітню ракету середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому виконанні.

Застосування цієї ракети стало "відповіддю" на нібито плани США щодо виробництва та розміщення ракет малої та середньої дальності, заявив Путін.

Також у своєму зверненні Путін додав, що Росія залишає за собою право використовувати свою зброю проти країн, які дозволяють "використовувати свої ресурси для атак на російські об’єкти". Він додав, що на сьогоднішній день ракету "Орєшнік" не може перехопити жодна система ППО західних країн, а сама ракета нібито здатна атакувати цілі зі швидкістю 2-3 км за секунду.

Водночас Путін звернувся і до громадян України. Він заявив, що Росія нібито "заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України та інших держав покинути небезпечну зону під час застосування цих ракет".

"Робитимемо це з гуманітарних міркувань, відкрито і публічно", — заявив Путін.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Дніпрі після російської атаки знайшли уламки міжконтинентальної ракети, але на Заході піддали сумніву цей факт.