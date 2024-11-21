Росія попередила США про удар міжконтинентальною ракетою. Відповідь для Путіна буде дуже чутливою

Для чого Кремль використав таку дорогу зброю і як пуск сприйняли в США, пояснив експерт

В ніч на 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою , удар цією зброєю припав на місто Дніпро.

Для чого Кремль використав цю вкрай дороговартісну "вундервафлю", чи означає це підвищення ставок у війні аж до застосування ядерної зброї і як відреагують США? Ці питання "Телеграф" обговорив з військово-політичним аналітиком Дмитром Снєгирьовим.

– Пане Дмитре, на жаль, маємо історичне застосування міжконтинентальної балістичної ракети по території України. Багато військових аналітиків та експертів раніше казали, що Росії немає ніякого сенсу це робити, адже це дорого, є інші ракети, якими можна досягти тих самих цілей. Навіщо Росія на це пішла?

– Почнемо з того, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет міг відбуватися тільки з інформуванням наших стратегічних партнерів – США. Мова про те, що згідно з ратифікованими міжнародними договорами, Російська Федерація має попередити США про пуск та напрямок пуску. І анонсувати подібний пуск, щоб унеможливити спрацювання систем попередження про ракетний удар. Відповідно, щоб Сполучені Штати не завдали ракетного удару у відповідь. Це так звана тактика зустрічного ядерного удару. Тому не випадкове вчорашнє повідомлення дипломатичної місії Сполучених Штатів в Україні з приводу можливості ракетного удару по території України. Американська сторона спиралася на дані своєї розвідки.

По-друге, переоснащення ракети фугасно-бойовою частиною дороговартісне, і це досить серйозний технологічний процес. Не виключаю, що ракета була оснащена імітаторами бойових блоків і РФ проводила випробування міжконтинентальної балістичної ракети, але в умовах реального бойового пуску. Скоріше за все, це були імітатори бойових блоків, а не самі бойові блоки. Бо бойовий блок у ракети до 0,3 мегатонни, і наслідки удару були б досить серйозні. А враховуючи, що там чотири бойові блоки, то площа ураження була б досить масштабна.

Напередодні були повідомлення про те, що РФ готується провести випробування цієї міжконтинентальної балістичної ракети на полігоні Капустин Яр. Українська сторона прекрасно знала про ці плани РФ, відповідно, і наші стратегічні партнери. Тому цей пуск варто вважати елементом інформаційно-політично-військового тиску РФ навіть не стільки на Україну, скільки на наших стратегічних партнерів. Пуск цієї ракети є сигналом до того, що зміни в так званій ядерній доктрині РФ, на думку росіян, підтверджуються конкретикою дій. Цільова аудиторія внутрішньоросійська: показали, мовляв, слова російського диктатора не розходяться зі справами. Тобто у відповідь на удар по території РФ з використанням ATACMS і Storm Shadow РФ завдала удар міжконтинентальними балістичними ракетами. Жодної військової доцільності в цьому не було. Мовиться про політично-інформаційну доцільність, в першу чергу. РФ, швидше за все, давала сигнал США щодо унеможливлення подальших ударів по території Росії ракетами ATACMS і з приводу можливих подальших сценаріїв в контексті зміни ядерної доктрини.

Але тут варто заспокоїти українців. РФ, за великим рахунком, не суб’єктна у прийнятті рішень щодо використання навіть тактичної ядерної зброї, не говорячи вже про використання міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою. Пам'ятаєте істерику, яка була розгорнута російськими спецслужбами у 2022 році з приводу можливого ядерного сценарію: завдання тактичного ядерного удару по території України. Тоді була досить жорстка позиція КНР, коли офіційний Пекін заявив, що Москві не варто взагалі лобіювати цю тему. Тому ще раз підкреслюю – можливість використання міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою зводиться до мінімуму.

– Скільки коштує така ракета? Скільки грошей РФ витратила на цю демонстрацію?

– Не буду спекулювати на цьому питанні, адже тактико-технічних характеристик цієї ракети наразі немає. Але ми можемо припустити, що це десятки мільйонів доларів, якщо не сотні.

– Ви кажете, що РФ повинна була попередити США про запуск. Вочевидь, так і сталося, якщо посольства не працювали. Відповідно, чи були якісь важелі у США, щоб не допустити таких запусків? Чи просто взяли до уваги російське повідомлення, та й по всьому?

– Скоріше за все, пуск мав демонстраційний характер, а ракета була оснащена імітаторами бойових блоків. Це знали та розуміли в США. Пуск сприймався США як відповідний дипломатичний і військовий сигнал.

Моменти протидії. Наразі українська ППО, на жаль, обмежена в можливості протидії ударам міжконтинентальних балістичних ракет. Ми можемо використовувати ЗРК Patriot по самих бойових частинах, але активно протидіяти самій ракеті… Тут великі проблеми.

– Чи рятує сховище від такої ракети?

– Якщо це сховище обладнане за стандартів "холодної" війни, тобто дісталося у спадок від СРСР (або належно побудоване за часів незалежності), то питань немає. Рятує. Сховище може вберегти від удару подібного характеру.

– Ми побачили російську демонстрацію сили. Які можуть бути наслідки цієї демонстрації на міжнародно-політичному рівні? З боку США, КНР?

– Навіть після заяв РФ про зміну власної ядерної доктрини було офіційне повідомлення Пентагону про те, що він не бачить готовності РФ до задіяння ядерного потенціалу у війні з Україною. США прекрасно моніторять ситуацію. Якби у якихось не дуже розумних головах у Кремлі виникло питання нанесення удару з використанням ядерних боєзарядів, це стало б відомо буквально за лічені хвилини. Тому і була подібна заява Пентагону.

Те, що буде тиск на РФ, я не те що не виключаю, я переконаний в цьому. При чому як з боку КНР, так і США. Демонстраційні репетиції РФ не залишаться без відповіді. Не виключаю, що це спровокує США щодо збільшення ракет ATACMS для потреб сил оборони України у моменті унеможливлення ракетного терору з боку РФ.

Основними цілями будуть не тільки військові об'єкти, але і підприємства енергетично-паливного комплексу РФ. А цього вони найбільше побоюються. Елемент військової доктрини РФ передбачає превентивний характер нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі противника з метою примусу до капітуляції. Але ця доктрина була написана з урахуванням того фактору, що РФ розуміла, що в української сторони не було можливості завдавати ударів по енергетично-паливному комплексу Росії. А тепер, після отримання дозволу бити по території РФ крилатими ракетами, в цю гру можна грати вдвох. Росіяни прекрасно розуміють, що кліматичні умови: зима і неготовність російського ЖКХ, можуть зіграти досить злий жарт з російським урядом в моменті соціальної напруги на території самої РФ.

Нагадаю, що введення військ КНДР на територію Курської області дало поштовх для прийняття рішення щодо дозволу бити по території РФ. А таке рішення не приймалося протягом трьох років російсько-української війни. Тому подібні демонстрації дадуть поштовх не тільки США, але й Великій Британії та іншим західним країнам до прискореної військо-технічної співпраці з Україною. Це посилення ППО і дзеркальна відповідь на ракетний терор з боку РФ.