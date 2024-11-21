Росія попередила США про удар міжконтинентальною ракетою. Відповідь для Путіна буде дуже чутливою
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Для чого Кремль використав таку дорогу зброю і як пуск сприйняли в США, пояснив експерт
В ніч на 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою, удар цією зброєю припав на місто Дніпро.
Для чого Кремль використав цю вкрай дороговартісну "вундервафлю", чи означає це підвищення ставок у війні аж до застосування ядерної зброї і як відреагують США? Ці питання "Телеграф" обговорив з військово-політичним аналітиком Дмитром Снєгирьовим.
– Пане Дмитре, на жаль, маємо історичне застосування міжконтинентальної балістичної ракети по території України. Багато військових аналітиків та експертів раніше казали, що Росії немає ніякого сенсу це робити, адже це дорого, є інші ракети, якими можна досягти тих самих цілей. Навіщо Росія на це пішла?
– Почнемо з того, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет міг відбуватися тільки з інформуванням наших стратегічних партнерів – США. Мова про те, що згідно з ратифікованими міжнародними договорами, Російська Федерація має попередити США про пуск та напрямок пуску. І анонсувати подібний пуск, щоб унеможливити спрацювання систем попередження про ракетний удар. Відповідно, щоб Сполучені Штати не завдали ракетного удару у відповідь. Це так звана тактика зустрічного ядерного удару. Тому не випадкове вчорашнє повідомлення дипломатичної місії Сполучених Штатів в Україні з приводу можливості ракетного удару по території України. Американська сторона спиралася на дані своєї розвідки.
По-друге, переоснащення ракети фугасно-бойовою частиною дороговартісне, і це досить серйозний технологічний процес. Не виключаю, що ракета була оснащена імітаторами бойових блоків і РФ проводила випробування міжконтинентальної балістичної ракети, але в умовах реального бойового пуску. Скоріше за все, це були імітатори бойових блоків, а не самі бойові блоки. Бо бойовий блок у ракети до 0,3 мегатонни, і наслідки удару були б досить серйозні. А враховуючи, що там чотири бойові блоки, то площа ураження була б досить масштабна.
Напередодні були повідомлення про те, що РФ готується провести випробування цієї міжконтинентальної балістичної ракети на полігоні Капустин Яр. Українська сторона прекрасно знала про ці плани РФ, відповідно, і наші стратегічні партнери. Тому цей пуск варто вважати елементом інформаційно-політично-військового тиску РФ навіть не стільки на Україну, скільки на наших стратегічних партнерів. Пуск цієї ракети є сигналом до того, що зміни в так званій ядерній доктрині РФ, на думку росіян, підтверджуються конкретикою дій. Цільова аудиторія внутрішньоросійська: показали, мовляв, слова російського диктатора не розходяться зі справами. Тобто у відповідь на удар по території РФ з використанням ATACMS і Storm Shadow РФ завдала удар міжконтинентальними балістичними ракетами. Жодної військової доцільності в цьому не було. Мовиться про політично-інформаційну доцільність, в першу чергу. РФ, швидше за все, давала сигнал США щодо унеможливлення подальших ударів по території Росії ракетами ATACMS і з приводу можливих подальших сценаріїв в контексті зміни ядерної доктрини.
Але тут варто заспокоїти українців. РФ, за великим рахунком, не суб’єктна у прийнятті рішень щодо використання навіть тактичної ядерної зброї, не говорячи вже про використання міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою. Пам'ятаєте істерику, яка була розгорнута російськими спецслужбами у 2022 році з приводу можливого ядерного сценарію: завдання тактичного ядерного удару по території України. Тоді була досить жорстка позиція КНР, коли офіційний Пекін заявив, що Москві не варто взагалі лобіювати цю тему. Тому ще раз підкреслюю – можливість використання міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою зводиться до мінімуму.
– Скільки коштує така ракета? Скільки грошей РФ витратила на цю демонстрацію?
– Не буду спекулювати на цьому питанні, адже тактико-технічних характеристик цієї ракети наразі немає. Але ми можемо припустити, що це десятки мільйонів доларів, якщо не сотні.
– Ви кажете, що РФ повинна була попередити США про запуск. Вочевидь, так і сталося, якщо посольства не працювали. Відповідно, чи були якісь важелі у США, щоб не допустити таких запусків? Чи просто взяли до уваги російське повідомлення, та й по всьому?
– Скоріше за все, пуск мав демонстраційний характер, а ракета була оснащена імітаторами бойових блоків. Це знали та розуміли в США. Пуск сприймався США як відповідний дипломатичний і військовий сигнал.
Моменти протидії. Наразі українська ППО, на жаль, обмежена в можливості протидії ударам міжконтинентальних балістичних ракет. Ми можемо використовувати ЗРК Patriot по самих бойових частинах, але активно протидіяти самій ракеті… Тут великі проблеми.
– Чи рятує сховище від такої ракети?
– Якщо це сховище обладнане за стандартів "холодної" війни, тобто дісталося у спадок від СРСР (або належно побудоване за часів незалежності), то питань немає. Рятує. Сховище може вберегти від удару подібного характеру.
– Ми побачили російську демонстрацію сили. Які можуть бути наслідки цієї демонстрації на міжнародно-політичному рівні? З боку США, КНР?
– Навіть після заяв РФ про зміну власної ядерної доктрини було офіційне повідомлення Пентагону про те, що він не бачить готовності РФ до задіяння ядерного потенціалу у війні з Україною. США прекрасно моніторять ситуацію. Якби у якихось не дуже розумних головах у Кремлі виникло питання нанесення удару з використанням ядерних боєзарядів, це стало б відомо буквально за лічені хвилини. Тому і була подібна заява Пентагону.
Те, що буде тиск на РФ, я не те що не виключаю, я переконаний в цьому. При чому як з боку КНР, так і США. Демонстраційні репетиції РФ не залишаться без відповіді. Не виключаю, що це спровокує США щодо збільшення ракет ATACMS для потреб сил оборони України у моменті унеможливлення ракетного терору з боку РФ.
Основними цілями будуть не тільки військові об'єкти, але і підприємства енергетично-паливного комплексу РФ. А цього вони найбільше побоюються. Елемент військової доктрини РФ передбачає превентивний характер нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі противника з метою примусу до капітуляції. Але ця доктрина була написана з урахуванням того фактору, що РФ розуміла, що в української сторони не було можливості завдавати ударів по енергетично-паливному комплексу Росії. А тепер, після отримання дозволу бити по території РФ крилатими ракетами, в цю гру можна грати вдвох. Росіяни прекрасно розуміють, що кліматичні умови: зима і неготовність російського ЖКХ, можуть зіграти досить злий жарт з російським урядом в моменті соціальної напруги на території самої РФ.
Нагадаю, що введення військ КНДР на територію Курської області дало поштовх для прийняття рішення щодо дозволу бити по території РФ. А таке рішення не приймалося протягом трьох років російсько-української війни. Тому подібні демонстрації дадуть поштовх не тільки США, але й Великій Британії та іншим західним країнам до прискореної військо-технічної співпраці з Україною. Це посилення ППО і дзеркальна відповідь на ракетний терор з боку РФ.