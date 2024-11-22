Не тільки депутати: хто ще у Києві не з’явився на роботу через загрозу обстрілу РФ (оновлено)

Додатково попередили місцевих мешканців і компанії

У п’ятницю, 22 листопада, через загрозу застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) по Верховній Раді, у Києві було мінімізовано кількість співробітників у Кабінеті Міністрів, Офісі Президента та інших державних установах. Окрім цього, не працюють секретаріати комітетів Верховної Ради.

Як повідомив голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, ці заходи впроваджені для зменшення ризиків у зв’язку з поточною ситуацією, пише "Київ 24".

Додатково попередили місцевих мешканців і компанії, які мають офіси в цьому районі.

Вондочас, як повідомляють "Новини. Live" з посиланням на джерела в ОП, Офіс президента працює у звичайному режимі з дотриманням заходів безпеки. У разі повітряної тривоги співробітники підуть до укриття.

Нагадаємо, народний депутат Тарас Батенко в етері проєкту "Говорить Великий Львів" повідомив про те, що наступною ціллю Кремля може стати Верховна Рада України. За словами парламентаря, російське керівництво суттєво підвищило ставки у протистоянні з Україною.

"Нас інформують про те, що є загроза ракетної атаки по Верховній Раді. Будемо бачити, чи станеться це, чи ні. Але я бачу, що Путін максимально підняв ставки", – наголосив Батенко.

На його думку, подібні дії РФ нібито стали відповіддю на дозвіл західних партнерів Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS та Storm Shadow по території Росії. Ця ескалація свідчить про реакцію Москви на посилення військових можливостей ЗСУ.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що заплановане на п’ятницю, 22 листопада, засідання Верховної Ради було скасоване. За його словами, під час засідання мала пройти година запитань до Уряду, але тепер парламентарі повернуться до цієї теми лише на наступному засіданні у грудні.

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Офіс Президента працює у звичайному режимі з дотриманням правил безпеки. Про це сказав речник Президента України Сергій Никифоров, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на думку ексголовкома Залужного Третя світова війна вже розпочалася. Україна воює не лише з Росією, а ще з КНДР та Іраном, зауважив Залужний. Він назвав ці країни тому, що росіяни використовують для атак на Україну північнокорейські ракети та іранські дрони "Шахед", а солдати КНДР вже воюють на одному боці з російською армією.